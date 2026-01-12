79대포, 겨울 신메뉴 판매량 급증... 가맹점 매출 상승 견인

주식회사 더벗F&C의 포차브랜드 79대포가 지난해 12월 출시된 신메뉴의 판매량이 급증하며, 전국 가맹점 매출 상승의 견인차 역할을 하고 있다고 밝혔다.

이는 겨울시즌을 맞아 ‘대폿집’ 콘셉트으로 출시됐다. 신메뉴는 국물안주인 ‘고기된장술밥’과 ‘부산얼큰어묵탕’, 간단안주인 ‘가래떡치즈구이’와 ‘촉촉식빵튀김’, ‘큐브치즈스틱’, 블루베리와 한라봉 맛으로 구성된 ‘막걸리하이볼’ 2종까지 총 7종으로 구성됐다.

자사 국물안주 카테고리 1위를 차지한 ‘부산얼큰어묵탕’은 79대포의 베스트 메뉴인 ‘길거리어묵탕’의 라인 확장형 메뉴다. 이는 제2의 시그니처 위치를 강화하고 있다는 평을 이끌어내고 있다. 이어 ‘메뉴 개발 챌린지 프로젝트’ 일환으로, 79대포 삼산점 아이디어를 통해 출시된 ‘고기된장술밥’ 또한 소비자들의 긍정적인 후기가 더해지며 재주문량이 상승하고 있다.

간단안주 중에서는 ‘촉촉식빵튀김’의 약진이 눈길을 끈다. 해당 메뉴는 ‘한국식 술집’ 이라는 브랜드 컨셉에 맞춰 레트로 감성을 더한 것으로, 총 20가지의 간단안주 카테고리에서 1위를 기록하고 있다. 특히 초반 목표한 판매량 대비 131%의 판매량 데이터를 보여주며, 브랜드 콘셉트와 판매량 견인을 통한 매출 견인까지 두 마리 토끼를 모두 잡은 성공적인 사례로 손꼽힌다.

‘막걸리하이볼’은 하이볼 카테고리 내 상위 메뉴 대비 판매량이 낮지만, 트렌드성 메뉴가 아닌 막걸리 베이스의 하이볼임에도 불구, 유사 카테고리 메뉴와 동등한 판매량을 유지하며 브랜드 하이볼 라인업의 안정적인 축 역할을 수행하고 있다.

79대포 관계자는 “79대포는 신메뉴 출시 전, 수 개월간의 직영점 판매 테스트를 통한 검증을 거쳐 출시하기 때문에 신메뉴 출시의 핵심인 매출 상승에 대한 성공 확률이 높은 것이 특징이다”라며 “79대포는 가맹본부의 사념인 ‘상생’의 가치를 실현하고자 가맹점을 대상으로 ‘메뉴 개발 챌린지 프로젝트’를 진행하고 있다. 앞으로도 가맹본부와 가맹점이 보다 좋은 시너지를 일으킬 수 있는 다양한 프로젝트 진행을 통해 독자적인 신메뉴 개발을 지속할 것이다”라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

