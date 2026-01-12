정현지, 영화 '피화'로 첫 스릴러 장르 도전

<사진 : 에이치오에이엔엠>

배우 정현지가 영화 '피화'를 통해 새로운 도전에 나선다.

12일 소속사 에이치오에이엔엠은 "정현지가 하반기 개봉 예정인 영화 '피화'에 미대생 '이주영' 역으로 캐스팅됐다. 그동안 안정적인 연기력으로 사랑받아온 정현지가 '피화'를 통해 보여줄 또 다른 모습을 기대해 달라"고 전했다.

'피화’는 미대생 서진(한유은 분)이 전설적인 화가 정환석이 남긴 유작 '화'를 마주한 후 벌어지는 여러 사건과 그 속에 숨겨진 비밀을 다룬 오컬트 스릴러 영화로 영화 '디 아더 사이드', '간이역' 등을 연출한 김정민 감독의 새로운 작품이다.

정현지는 서진과 아라의 절친인 영원대학교 회화과 3학년인 '이주영' 역을 맡아 특유의 낙천적이고 털털한 성격으로 생동감 넘치는 청춘을 표현하는 한편 스스로의 재능의 한계를 느끼고 졸업을 목표로 하는 현실적인 모습으로 관객들을 사로잡을 예정이다.

정현지는 '그리스', '로빈' 등 뮤지컬 작품과 웹드라마 '@계정을 삭제하였습니다', '첫사랑만 세 번째' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아가고 있다. 지난해에는 MBC 금토드라마 '모텔 캘리포니아'에서 시골 마을에서 디저트 카페를 운영하는 '노인숙' 역으로 현실적인 연기를 선보이며 시청자들의 공감을 불러일으킨 바 있다.

