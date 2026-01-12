고경표, ‘미쓰홍’ 제작발표회 갑작스런 불참…무슨 일?

배우 고경표. 사진 = 씨엘엔컴퍼니

배우 고경표가 건강상의 이유로 드라마 제작발표회에 불참했다.

고경표는 12일 오후 서울 구로구 신도림 더링크 2층 더링크홀에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’(극본 문현경, 연출 박선호) 제작발표회에 참석할 예정이었으나, 갑작스러운 컨디션 난조로 자리를 비웠다.

이날 진행을 맡은 박경림은 “제작발표회에 앞서 고경표 씨가 이날 컨디션 난조로 함께하지 못하게 됐다”며 “오늘 제작발표회는 고경표를 제외한 박신혜 하윤경 조한결만 참석한다”고 설명했다. 이어 “아울러 고경표 씨의 빠른 쾌유를 빈다”고 덧붙였다.

고경표의 소속사 씨엘엔컴퍼니 역시 “고경표가 오늘 새벽 건강상 이유로 병원을 찾아 치료를 받았다”며 “현재는 증상이 호전돼 안정을 취하고 있다”고 전했다.

고경표가 출연하는 ‘언더커버 미쓰홍’은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름을 쫓기 위해 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 이야기를 그린 레트로 오피스 코미디 드라마다.

극 중 고경표는 오직 숫자만 믿는 냉철한 경영 컨설턴트이자 한민증권의 신임 대표 신정우로 변신한다. 1990년대 금융인 특유의 카리스마를 재해석하며 박신혜와 유쾌한 오피스 케미를 드러낼 예정이다.

한편, ‘언더커버 미쓰홍’은 오는 17일 밤 9시 10분에 첫 방송 된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

