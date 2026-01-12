배우 이문식, ‘프로보노’서 출세 향한 욕망 가득한 악역으로 눈도장

<사진 : 프로보노 방송 캡처>

배우 이문식이 ‘프로보노’에서 처절한 종말을 맞이했다.

tvN 토일드라마 ‘프로보노’가 지난 11일 방송된 12회로 대단원의 막을 내렸다. ‘프로보노’(극본 문유석, 연출 김성윤)는 출세에 목맨 속물 판사가 뇌물 사건에 휘말리며 공익팀에 가게 되는 이야기를 담은 휴먼 법정 드라마로 이문식은 서울중앙지방법원장 ‘신중석’ 역으로 열연했다.

신중석은 법조계의 돌부처로 불릴 만큼 온화한 인품을 가진 인물로, 편견 없이 능력만으로 강다윗(정경호 분)을 이끌어주는 든든한 상사였다. 그러나 강다윗이 부정 청탁 사건에 휘말리자 분노해 따귀를 때리며 냉정하게 내치게 되고 방송 직후 인물 관계도에서 ‘믿고 따르는 상사’에서 ‘믿었던 상사’로 소개 문구가 바뀌는 점이 포착되며 이들의 관계 변화에 이목이 집중됐다.

신중석은 겉으로는 정의롭고 온화한 법관의 전형을 보여주었으나 내면에는 출세를 위해서라면 제자인 강다윗마저 위험에 빠트리는 잔혹한 욕망을 품은 인물이었다. 두 사람은 신념과 욕망으로 강렬하게 대립했고 이후 법복을 벗은 강다윗이 대법원에서 법조 카르텔의 추악한 민낯을 밝히고 그 정점에 서 있던 신중석을 끌어내리며 길었던 대립의 마침표를 찍었다.

이 과정에서 이문식은 특유의 유연하면서도 날카로운 연기로 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다. 인자한 미소 뒤에 숨겨진 서늘한 야심을 눈빛 하나로 표현해 내는가 하면, 제자의 반격에 직면해 무너져 내리는 인간의 처절한 내면을 입체적으로 그려내며 '악의 축' 신중석에 생명력을 불어넣으며 그 파멸의 과정에 깊이 빠져들게 만들었다.

이문식은 영화 ‘돈을 갖고 튀어라’로 데뷔한 이후 황산벌, 달마야 놀자, 공공의 적, 범죄의 재구성, 마파도, 카지노 등 다양한 작품에서 개성 있는 연기력을 선보이며 명품조연으로서 호평 받아왔다. 특히 이번 작품을 통해 다시 한번 대체 불가능한 연기 스펙트럼을 증명하며 믿고 보는 배우의 저력을 유감없이 발휘했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

