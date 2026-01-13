푸드나무, 랭킹닭컴 ‘맛있닭 점보 닭가슴살 볶음밥’ 신규 2종 출시

사진=㈜푸드나무 랭킹닭컴

닭가슴살 및 고단백 간편식 전문 플랫폼 '랭킹닭컴'을 운영하는 ㈜푸드나무(대표 김도형)가 인기 제품 '맛있닭 점보 닭가슴살 볶음밥'의 신규 맛 2종을 출시했다고 13일 밝혔다.

새롭게 선보이는 제품은 '닭갈비맛'과 '곤드레나물'로 기존 김치맛·갈비맛·골드 쉬림프·직화 짬뽕맛에 이어 한식 메뉴에서 착안한 맛 구성으로 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 기존 4종은 누적 약 200만 개 판매를 기록하며 든든한 한 끼를 원하는 소비자들 사이에서 인기라는 것이 업체 측 설명이다.

닭갈비맛은 귀리를 베이스로 깻잎을 더해 닭갈비 특유의 풍미를 살린 제품이다. 닭갈비 식사 후 즐기는 한국식 볶음밥의 맛을 구현한 것이 특징이다.

곤드레나물은 국내산 곤드레와 찰현미, 병아리콩을 사용해 재료 본연의 맛과 식감을 살렸다. 350g 고중량 구성으로 포만감을 유지하면서도 기존 제품 대비 자극을 줄인 담백한 맛이 특징이다.

푸드나무 관계자는 "점보 닭가슴살 볶음밥은 든든한 중량과 다양한 맛 구성으로 꾸준한 호응을 얻고 있는 제품"이라며 "이번 신제품은 진한 풍미를 즐길 수 있는 닭갈비맛과, 보다 담백한 맛을 원하는 소비자를 고려해 곤드레나물을 함께 선보이게 됐다"고 말했다.

이어서 "앞으로도 맛, 포만감, 원료 차별화를 기반으로 소비자 선택의 폭을 넓혀갈 것"이라고 덧붙였다.

한편 '맛있닭 점보 닭가슴살 볶음밥' 신제품 2종은 랭킹닭컴 공식몰을 통해 판매된다.

황지혜 기자

