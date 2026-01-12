제로베이스원, ‘활동 종료’ 카운트다운…장하오·리키·김규빈·한유진 측 “4인 여정 관심 부탁”

제로베이스원 멤버 장하오, 리키, 김규빈, 한유진(왼쪽부터). 뉴시스 제공

계약 만료를 앞둔 그룹 제로베이스원의 일부 멤버의 소속사가 향후 활동에 관해 공지했다.

제로베이스원 장하오, 리키, 김규빈, 한유진의 소속사 와이에이치(YH) 엔터테인먼트는 12일 공식입장을 내고 “12일부터, 당사와 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 신뢰를 바탕으로 향후 행보를 차분히 준비하는 시간을 갖고자 한다”고 밝혔다. “아티스트들이 각자의 역량과 가능성을 충분히 펼칠 수 있도록 다양한 방향성을 면밀히 검토하며 단계적인 준비를 이어가고 있다. 더욱 성숙하고 빛나는 모습으로 다시 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”며 기대를 당부했다.

제로베이스원은 2023년 엠넷 오디션 프로그램 ‘보이즈 플래닛’ 시즌1 데뷔조로 가요계에 첫 선을 보였다. 2년 6개월 계약으로 맺어진 프로젝트 그룹으로 이달 공식적인 계약이 종료된다. 계약 연장 여부가 관심사였으나, 각 멤버들의 소속사가 입장을 발표하고 있는 만큼 9인 활동은 종료될 것으로 보인다.

[서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 그룹 제로베이스원(왼쪽부터 김규빈, 김지웅, 석매튜, 한유진, 장하오, 성한빈, 김태래, 리키,박건욱)이 1일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 첫 번째 정규앨범 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2025.09.01. jini@newsis.com

앞서 제로베이스원 소속사 웨이크원이 오는 3월까지 완전체 활동 연장 소식을 알렸다. 다음달 2일 스페셜 리미티드 앨범 ‘리플로우(RE-FLOW)’ 발매하고 3월까지 일본과 한국에서 월드투어 ‘히어 앤 나우’를 개최할 예정이다.

와이에이치 엔터 역시 “남아있는 제로베이스원의 스페셜 활동 및 앙코르 공연 역시 차질 없이 진행될 수 있도록 당사 차원의 지원을 아끼지 않을 예정”이라며 “이어질 네명의 아티스트의 여정에도 변함없는 사랑과 관심으로 함께해 달라”고 당부했다.

