올해 K-콘텐츠 인재 3400명 육성…문체부, 430억원 투입

2026년 K-콘텐츠 인재양성사업 교육운영 연간 일정

문화체육관광부는 한국콘텐츠진흥원과 함께 K-콘텐츠의 지속 가능한 성장을 견인하기 위한 2026년 K-콘텐츠 인재양성사업을 추진한다고 12일 밝혔다.

예산 총 430억원이 투입되며 기술 융합과 분야별 특화, 국제 진출 역량을 갖춘 인재 3400여명을 체계적으로 육성하는 데 중점을 둔다. 교육 희망자들은 연간 일정을 확인한 후 각자의 경력과 진로 계획에 맞춰 사업에 지원하면 된다.

생성형 인공지능(AI) 등 콘텐츠 제작 환경 변화에 대응해 인공지능 특화 콘텐츠 아카데미를 핵심 신규 사업으로 추진한다. 예산 총 192억원을 투입, 예비·미숙련 인력 900명과 전문·숙련 현업인 100명, 게임 분야 취·창업 희망자 100명 등 인공지능 활용 전문인력 1200명을 양성한다. 예비·미숙련(창작자) 과정은 인공지능 도구 이론과 실습, 전문가 지도를 병행해 기초 활용 역량을 강화하고 전문·숙련(전문인력) 과정은 실전을 중심으로 사업화할 수 있는 콘텐츠 제작을 목표로 교육을 운영한다.

영화 ‘파묘’ 장재현 감독, ‘이상한 변호사 우영우’(ENA) 문지원 작가, ‘재벌집 막내 아들’(JTBC) 조병현 작곡가 등을 배출한 창의인재동반사업은 올해 예산 약 97억원을 투입, 분야별 정상급 전문가와의 밀착형 지도를 지원한다. 오는 4월 만 19∼34세 예비 창작자 300명을 선발할 계획이다.

분야별 특화 인력도 산업 수요에 맞춰 양성한다. 온라인동영상서비스(OTT) 방송영상 분야는 넷플릭스와 연계해 현업인 1000명을 대상으로 기획과 후반 작업 전문교육을 실시한다. OTT 콘텐츠 특성화 대학원은 2월과 8월 두 차례 교육생을 모집한다. 웹툰 분야는 웹툰 PD와 지역·소수정예 작가 과정으로 나눠 총 140명을 육성한다. 애니메이션 제작 인력(45명)·대중음악 산업 전문 인력(120명)·대중문화예술 인력(450명) 등 각 산업 현장에서 수요가 높은 직무 중심으로 실무 밀착형 교육을 운영할 예정이다.

K-콘텐츠 해외시장 진출을 강화하기 위한 콘텐츠 수출 전문인력 양성 사업은 4∼5월 신규 및 현업 인력 100명을 선발한다. 참가자는 해외시장 연구와 수출 마케팅 이론, 실습 교육을 통해 실질적인 사업 역량을 강화하게 된다.

임성환 문체부 문화산업정책관은 “K-콘텐츠를 이끌 차세대 인재들에게 성장 사다리를 제공하는 것이야말로 문화콘텐츠 산업의 지속 가능한 미래를 여는 길”이라며 “문체부는 다양한 분야와 기술의 경계를 넘나드는 융복합 인재들이 세계 무대에서 창조적 선두자로 우뚝 설 수 있도록 현장과 함께 호흡하는 체계적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

