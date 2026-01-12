‘현역가왕3’, 넷플릭스 입성…글로벌 시청자와 만난다

MBN ‘현역가왕3’ 사진 = 크레아 스튜디오

‘현역가왕3’가 글로벌 OTT 넷플릭스에서 공개되며 화제성과 흥행력을 동시에 입증했다.

MBN ‘현역가왕3’는 대한민국 장르별 톱티어 현역 가수들이 총출동, 태극마크를 향한 치열한 싸움을 펼치는 국가대표 선발 서바이벌 음악 예능이다.

이번 넷플릭스 편성으로 ‘현역가왕3’가 오는 13일 방송될 4회부터 전 세계 시청자들과 만난다. 4회를 시작으로 앞서 방송됐던 1-3회까지 ‘현역가왕3’ 전편이 동시에 공개되면서 지금까지 ‘현역가왕3’를 접하지 못했던 더 많은 시청자들과 만난다.

이미 티빙과 웨이브 등 국내 주요 OTT에서 흥행을 장악한 ‘현역가왕3’는 글로벌 OTT 넷플릭스까지 진출하며, 경연 예능으로서의 독보적인 저력과 글로벌 콘텐츠 IP로서의 가치를 입증했다.

‘현역가왕3’는 단 2회 만에 시청률 두 자릿수를 돌파하며 뜨거운 돌풍의 중심에 섰는가 하면, 방송 직후에는 포털 사이트 실시간 댓글과 SNS 클립 조회수가 폭증하는 등 “‘현역가왕’은 역시 다르다”라는 반응을 이끌며 압도적인 화제성을 일으키고 있다.

‘현역가왕3’는 지금까지 ‘현역가왕’ 시리즈에서 MC 신동엽을 제외한 모든 판을 새롭게 구성하며 더 치열하고 짜릿한 경쟁을 선보였다. 제작진은 “국가대표가 되기 위해 자존심을 건 전쟁을 벌이는 현역들의 희로애락을 담은 ‘현역가왕’의 서사가 인정받은 것 같아서 기쁘다”며 “앞으로 선보일 현역들의 무대들은 지금까지보다 더 짜릿하다. 기대해 달라”고 자신감을 전했다.

한편, MBN ‘현역가왕3’ 4회는 오는 13일 오후 9시 50분에 방송된다.

