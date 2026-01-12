프로축구 이랜드, 최철우 유스 디렉터 선임… 신임 테크니컬 디렉터에는 곽진서 강화부장

최철우 이랜드 신임 유스 디렉터. 사진=서울 이랜드FC 제공

프로축구 서울 이랜드 FC가 구단 유소년 육성 시스템을 총괄할 적임자로 최철우 전 한국프로축구연맹 TSG 기술위원을 선임했다.

국가대표 선수 출신의 최철우 신임 유스 디렉터는 2014년부터 6년간 17세 이하(U-17) 대표팀 코치와 수석코치를 거치며 유망주 지도 경험을 쌓았다. 특히 2019년 국제축구연맹(FIFA) U-17 브라질 월드컵에서 대한민국의 8강 진출에 기여했다. 대한축구협회 유소년 분과 기술위원으로도 활동했다.

프로 무대 지도 경험도 풍부하다. 전남 드래곤즈(2020~2021년)와 이랜드(2022년), 성남FC(2024년)에서 수석 코치를 역임했다. 성남에서는 감독 대행을 거쳐 정식 감독직까지 수행하며 지도력을 인정받았다.

최 디렉터는 서이랜드 수석코치 출신으로 구단 철학에 대한 이해도가 높을 뿐 아니라 김도균 감독과 선수 시절부터 발을 맞춰온 각별한 인연이 있다.

이랜드는 관계자는 “최철우 디렉터의 검증된 유소년 육성 노하우와 구단에 대한 애정, 프로팀과의 원활한 소통이 어우러져 프로와 유소년이 하나의 철학을 공유하는 시스템을 구축하는 데 강력한 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 했다.

최 디렉터는 “친정팀인 이랜드로 돌아오게 돼 기쁘다. 서울이라는 훌륭한 인프라와 그간 쌓아온 육성 경험을 접목해 좋은 성장 환경을 만들겠다”며 “‘비전 2035’라는 슬로건 하에 유소년 선수들이 구단의 철학을 함양하고 프로 무대까지 안착할 수 있는 선순환 시스템을 완성하겠다”고 소감을 밝혔다.

곽진서 이랜드 신임 테크니컬 디렉터. 사진=서울 이랜드FC 제공

한편 이랜드는 구단의 기술 파트를 총괄할 신임 테크니컬 디렉터로 곽진서 강화부장을 선임했다. 곽 테크니컬 디렉터는 울산 HD와 전북 현대 등에서 스카우터를 거쳐 지난해까지 이랜드 강화부장으로 구단 전력 강화에 힘써왔다.

이랜드 유소년 선수단은 새 시즌을 위한 담금질에 돌입했다. 18세 이하(U-18)팀은 지난 5일, 15세 이하(U-15)와 12세 이하(U-12)팀은 7일 각각 제주도로 떠났다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]