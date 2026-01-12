타마요-하윤기, 부상으로 올스타전 출전 불발… 이관희-라건아 대체선발

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)은 오는 17일부터 18일까지 양일간 서울 잠실실내체육관에서 개최되는 2025∼2026 LG전자 프로농구 올스타전 참가 선수 명단을 변경했다.

올스타 24인으로 선발된 칼 타마요(LG)와 하윤기(KT)가 부상으로 인해 올스타 출전이 불발됐다. 이에 따라 올스타 투표 차순위인 이관희(삼성)와 라건아(한국가스공사)가 대체 선수로 선발됐다. 이관희는 팀 코니, 라건아는 팀 브라운 소속으로 참가한다.

아울러 타마요와 렌즈 아반도(정관장), 조엘 카굴랑안(KT)은 부상으로 인해 팀 아시아 소속으로 출전 예정이었던 올스타 전야제 경기에 출전하지 못하게 됐다. 타마요는 1대1(1v1) 콘테스트에, 아반도는 덩크 콘테스트에도 불참한다.

한편 17일에 열리는 전야제 경기는 ‘7분 4쿼터제’로 운영된다. 전야제 사전 이벤트인 1v1 콘테스트 예선전은 전야제 경기 1쿼터와 3쿼터 타임아웃에 각각 3경기, 2경기씩 진행할 예정이다.

김종원 기자

