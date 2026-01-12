케데헌 '골든' 골든글로브 주제가상…이재 “거절은 또 다른 시작” 눈물의 수상소감

‘케이팝 데몬 헌터스’ OST의 작곡가이자 가창자 이재(EJAE)가 12일 열린 제83회 골든글로브 시상식 레드카펫에 자리했다. AP/뉴시스

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 OST ‘골든’으로 골든글로브 주제가상을 받았다.

‘골든’은 12일 미국 캘리포니아 베버리힐스에서 열린 제83회 골든글로브 시상식 주제가상을 수상했다. 한국계 가수 이재(EJAE)를 비롯해 ‘케데헌’ OST를 작업한 제작진이 수상을 위해 축하 속에 단상에 올랐다.

가수 겸 작곡가로 참여한 이재는 묵직한 트로피를 손에 쥐고 “믿을 수가 없다”며 연신 눈물을 훔쳤다. “어린시절 K-팝 아이돌의 꿈을 위해 열심히 노력했지만, 내 목소리가 충분하지 않다는 이유로 거절당하고 실망도 했다”고 돌아보며 “극복하기 위해 음악에 의지했고, 이제 가수이자 작곡가로 이 자리에 섰다. 힘든 시간을 견디고 있을 이들에게 힘이 되길 바란다”는 메시지를 전했다. 이어 가족과 연인, 친구와 동료들에게 감사를 전하며 “엄마, 사랑해!”라는 한국어 인사를 건넸다.

‘케데헌’의 K-팝 걸그룹 헌트릭스는 악귀를 막는 혼문을 지키기 위해 혼신을 다한다. 이재는 영화의 스토리와 연계해 “이 상은 문이 닫힌 경험을 한 모든 사람들에게 바치고 싶다. 거절은 곧 새로운 방향으로 이끄는 또 다른 시작“이라는 감동적인 수상 소감을 밝혔다.

한국인과 한국계 미국인들이 작사·작곡하고 가창한 노래가 골든글로브에서 주제가상을 받은 건 이번이 처음이다. 이날 '골든'은 '아바타:불과 재'의 '드림 애즈 원', '씨너스:죄인들'의 '아이 라이드 투 유', '위키드:포 굿의 '노 플레이스 라이크 홈'과 '더 걸 인 더 버블' 등을 제치고 수상의 영광을 안았다.

‘케데헌’은 지난해 6월30일 공개돼 91일 간 조회수 3억2510만회를 기록하며 넷플릭스 영화 역대 최고 기록을 세웠다. 지난해 미국 빌보드 차트 '핫100'에서는 비연속 8주간 1위를 차지했고, 다음 달 열리는 미국 그래미 시상식에선 본상인 '올해의 노래'를 비롯해 5개 부문 후보 지명됐다.

