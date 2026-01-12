‘물어보살’, 6년간 OST 무단 사용 논란…제작사·방송사 경찰 조사 착수

예능 프로그램 ‘무엇이든 물어보살’ 사진 = KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’

예능 프로그램 ‘무엇이든 물어보살’이 드라마 OST를 무단 사용해 경찰 조사를 받게 된 가운데, 방송사 측이 공식 입장을 밝혔다.

‘무엇이든 물어보살’(이하 ‘물어보살’) 편성을 맡은 KBS N은 12일 “‘물어보살’은 외주제작 프로그램으로, 해당 사안은 제작사 ‘미스틱스토리’를 통해 분쟁 발생 사실을 인지했다”고 밝혔다.

이어 KBS N 측은 “제작사를 통해 관련 경과를 지속적으로 공유받고 있으며, 현재 해당 사안에 대한 구체적인 대응은 제작사 측에서 진행 중인 것으로 알고 있다”고 전했다.

또한 “다만 본 사안은 현재 경찰 수사가 진행 중인 사안인 만큼, 개별 사안에 대한 추가적인 입장 표명은 어렵다”며 “향후 관계 기관의 요청이 있을 경우, KBS N은 조사에 성실히 협조할 예정”이라고 덧붙였다.

앞서 경기 분당경찰서는 ‘물어보살’ 제작사 미스틱스토리와 방송사 KBS N 관계자 등을 저작권법 위반 혐의로 수사 중인 것으로 알려졌다.

‘물어보살’은 2019년 2월부터 지난해 2월경까지 약 6년간 드라마 ‘불의 여신 정이’ OST ‘가랑가랑’ 중 일부를 음원 그대로 오프닝에 사용했다고 전해졌다. 해당 음원은 원작자 동의 없이 다른 음원과 이어 붙여 편집됐으며, ‘물어보살’ 측은 이 기간 동안 한국음악저작권협회에 사용 사실을 알리지 않은 것으로 알려졌다.

