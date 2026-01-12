[속보] 이병헌, 美 골든글로브 남우주연상 수상 불발

이병헌. 뉴시스

배우 이병헌의 골든글로브 남우주연상 수상이 불발됐다.

12일 미국 로스앤젤레스 베벌리 힐튼 호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 이병헌은 박찬욱 감독의 신작 어쩔수가없다로 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상 후보로 이름을 올렸으나 트로피를 안지 못했다.

이병헌은 해당 부문에서 ‘블루문’의 에단 호크, ‘제이 켈리’의 조지 클루니, ‘부고니아’의 제시 플레먼스, ‘원 배틀 애프터 어나더’의 레오나르도 디카프리오, ‘마티 슈프림’의 티모시 샬라메 등과 경합을 벌였다. 수상의 영광은 티모시 샬라메에게 돌아갔다.

앞서 골든글로브 연기상을 수상한 한국 배우는 2022년 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘오징어 게임’ 시즌1으로 TV시리즈 부문 남우조연상을 받은 오영수가 유일하다. 같은 작품으로 이정재가 남우주연상 후보에 올랐으나 수상으로 이어지지는 않았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]