수현, 싱가포르 근황 공개…완벽한 몸매와 비율로 시선 강탈

배우 수현. 사진 = 수현 SNS 계정

배우 수현이 변함없는 탄탄한 몸매와 건강미를 자랑했다.

수현은 11일 자신의 SNS에 특별한 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 블랙 도트 무늬 수영복을 입고 선베드에 누워 여유로운 시간을 즐기고 있다. 한 손으로 이마를 살짝 가린 자연스러운 포즈와 편안한 미소가 시선을 사로잡는다.

사진 = 수현 SNS 계정

40세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 매끈한 보디라인과 건강미 넘치는 실루엣이 돋보인다. 모델 출신다운 균형 잡힌 비율과 관리된 몸매뿐만 아니라, 여유로운 표정과 자신감까지 더해져 한층 매력적인 모습을 완성했다.

한편, 수현은 2024년 사업가와 결혼 5년 만에 파경 소식을 전했다. 또한 전 소속사 YG엔터테인먼트와 결별하고 지난해 새로운 소속사 사람엔터테인먼트와 전속 계약을 체결했다. 그는 차기작 JTBC 새 드라마 ‘신의 구슬’로 복귀할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]