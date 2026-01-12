BMW 코오롱 모터스, 위례 스타필드 전시장 리뉴얼 오픈

BMW 그룹 코리아의 공식 딜러사인 코오롱 모터스가 BMW 위례 스타필드 전시장을 새롭게 단장해 문을 열었다.

경기도 하남시 학암동 스타필드 시티 위례 1층에 위치한 BMW 위례 스타필드 전시장은 연면적 322.3㎡ (약 100평) 규모로, 고객 동선과 전시 차량의 특성을 반영한 BMW 그룹의 최신 전시 공간 콘셉트 ‘리테일 넥스트(Retail Next)’를 적용해 한층 더 쾌적하고 고급스러운 분위기로 탈바꿈했다.

전시장에는 최신 BMW 모델 5대가 전시되며, 3개의 개별 상담 공간이 새롭게 마련됐다. 또한 BMW 차량 관련 전문 교육을 이수한 인력이 상주해 고객에게 체계적이고 심도 깊은 차량 상담 서비스를 제공한다.

BMW 위례 스타필드 전시장은 서울 동남권 핵심 주거 지역인 위례 신도시에 자리 잡아 지역 고객은 물론 송파·하남·성남 등 인접 지역 고객들도 편리하게 방문할 수 있으며, 상업 및 여가 시설을 이용하는 쇼핑몰 방문객들도 부담 없이 찾을 수 있다.

BMW 코오롱 모터스는 위례 전시장 새 단장 오픈을 기념해 오는 17일 고객 사은 이벤트를 진행한다. 차량 계약 고객에게는 차량용 청소기를 증정하고, 신차 출고 고객에게는 호텔 숙박권을 제공할 예정이다.

보다 자세한 사항은 코오롱 모터스 BMW 위례 전시장으로 문의하면 된다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]