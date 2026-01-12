비·김무열·빠니보틀·이승훈, ‘미친 여행’ 떠난다

비, 김무열, 빠니보틀, 이승훈이 ‘지구마불 세계여행’의 스핀오프 ‘크레이지 투어’에 출연한다.

오는 2월 첫 방송되는 ‘크레이지 투어’는 액티비티와 도전을 온몸으로 겪어온 빠니보틀이 ‘지구마불’ 세계관을 이어받아 도전하는 여행기다.

ENA와 TEO가 다시 손을 맞잡고 선보이는 이번 프로젝트는 관광과 힐링을 과감히 내려놓고, 오직 ‘크레이지’한 경험만을 찾아 떠나는 새로운 포맷의 여행 예능이다. 도파민과 스릴에 굶주린 4인 비(정지훈), 김무열, 빠니보틀, 이승훈이 전 세계 곳곳에 숨어 있는 ‘크레이지’한 장소의 액티비티와 미션에 도전한다.

‘지구마불 세계여행’에서 액티비티와 도전에 진심인 모습으로 ‘도파민보틀’이라는 별명을 얻은 빠니보틀은, 이번 ‘크레이지 투어’에서 ‘지구마불 세계여행’의 세계관을 스핀오프로 이어주는 연결고리로 활약한다.

여기에 비, 김무열, 이승훈이 합류하며 조합의 예측 불가함을 더한다. 도전을 마다하지 않는 비의 추진력은 물론, ‘절친’으로 알려진 비와 김무열의 케미가 어떤 시너지를 만들지 기대를 모은다. 특히 김무열은 이번 작품을 통해 첫 예능 출연에 나서는 만큼, 작품 속 묵직한 존재감과는 또 다른 반전 매력을 드러낼 것으로 보인다. 막내 이승훈은 막내지만 누구보다 솔직하고 당찬 에너지로 형들 사이에서도 기죽지 않는 존재감을 발휘하며, 팀의 분위기에 속도감과 변수를 더할 예정이다.

남자 4명이 함께 떠나는 ‘팀 여행’에서 오는 브로맨스와 의기투합이 핵심 관전 포인트다. 서로 경쟁하는 구도였던 ‘지구마불 세계여행’과 달리, 네 사람은 같은 목표를 향해 의기투합하는 관계성이 새로운 시너지를 만들 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]