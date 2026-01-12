클라씨 지민, 졸업앨범서 통째로 빠졌다…학교 뒤늦은 조치

그룹 CLASS:y(클라씨) 멤버 지민. 사진 = 한림예고 공식 SNS 계정

그룹 CLASS:y(클라씨) 멤버 지민이 졸업앨범에서 자신의 사진과 이름이 누락된 사실을 전하며 아쉬운 심경을 드러냈다.

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 지민의 졸업 사진이 공식 졸업앨범에 실리지 않았다는 내용이 확산되며 논란이 일었다. 지민은 팬들과 소통하는 애플리케이션을 통해 “졸업앨범 사진이 누락됐다”, “앨범에 내 이름이랑 사진이 하나도 없다”며 속상한 마음을 털어놨다.

이어 “이렇게 잘 찍었는데 흥이 나빴다”, “그래도 이제는 끝난 일이니까 그만 아쉬워해야지. 그래도 이렇게라도 보여줘서 다행이다”이라고 덧붙이며 팬들을 위로했다.

지민은 팬들을 위해 직접 자신의 졸업 사진 여러 장을 공개했다. 교복을 입은 지민은 또렷한 이목구비와 밝은 분위기로 눈길을 끌었고, 팬들 사이에서는 “역대급 졸업사진”, “레전드급 미모”라는 반응이 이어졌다. 그러나 정작 공식 졸업앨범에는 사진은 물론 이름조차 기재되지 않아 안타까움을 더했다.

특히 지민이 지난 8일 서울 송파구 한림연예예술고등학교에서 열린 졸업식에 직접 참석했다는 사실이 알려지며 씁쓸함을 남겼다. 같은 날 한림예고 공식 SNS에 게시된 졸업생 소개 게시물에서도 지민의 사진과 이름이 누락된 것으로 확인됐다.

논란이 확산되자 한림예고 측은 지난 10일 공식 SNS를 통해 “한림예고 실용음악과 14기 원지민(CLASS:y)의 졸업앨범 사진을 다시 게재한다”며 지민의 졸업 사진을 공개했다. 학교 측은 “한림예고에서 보낸 3년의 시간을 발판 삼아 더 큰 무대로 나아가는 지민에게 축하를 전한다”며 “새 소속사와 함께 재도약하는 클라씨를 응원한다”고 전했다.

한편, 지민은 MBC 걸그룹 오디션 프로그램 ‘방과후 설렘’을 통해 결성된 7인조 걸그룹 CLASS:y로 데뷔해 활동을 이어가고 있다.

