아이유 “다른 옷인데…” ♥이종석과 커플룩 의혹에 직접 해명

가수 겸 배우 아이유와 배우 이종석. 사진 = 이연 SNS 계정, 류혜영 유튜브 채널

가수 겸 배우 아이유와 배우 이종석을 둘러싼 ‘커플룩’ 의혹이 온라인에서 화제를 모았다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 아이유와 이종석이 명품 브랜드 발렌시아가의 약 300만 원대 집업 후디를 착용한 사진이 나란히 게재됐다. 두 사람은 서로 다른 장소에 있었지만, 동일한 디자인과 컬러의 의상을 입고 있어 일부 네티즌들 사이에서 ‘커플룩’이라는 해석이 제기됐다.

아이유의 사진은 지난 5일 배우 이연의 SNS를 통해 공개됐다. 사진 속 아이유는 버킷햇과 집업 후디를 매치한 편안한 차림으로 일상을 즐기는 모습이었다. 이어 지난 8일에는 배우 류혜영의 유튜브 채널을 통해 이종석의 근황이 전해졌다. tvN 드라마 ‘서초동’ 팀의 회식 장면이 담긴 영상에서 이종석이 착용한 집업 후디가 아이유의 것과 유사해 보이면서 커플룩 의혹이 확산됐다.

이를 두고 팬들과 네티즌들은 “아직 잘 사귀고 있구나”, “이렇게 티를 내다니 사랑꾼이다”, “커플룩 확실하다” 등 다양한 반응을 보였다. 반면 공개 열애 중인 배우가 차기작을 앞둔 상황에서 연인과의 커플 아이템이 부각되는 것이 작품 몰입도를 해칠 수 있다며 불편함을 나타내는 의견도 제기됐다.

논란이 이어지마 아이유는 팬들과 소통하는 앱을 통해 직접 해명에 나섰다. 한 팬이 커플룩 의혹이 불거진 사진을 첨부하며 섭섭함을 표현하자, 아이유는 해당 글에 “다른 옷인데…”라는 짧은 답글을 남겼다.

이후 해당 팬의 댓글은 삭제됐고, 이를 본 누리꾼들 사이에서는 “선 넘은 질문이었다”, “아이유가 직접 해명할 정도면 부담이 컸을 것”, “연예인 사생활은 존중해야 한다”는 반응이 이어졌다.

한편 아이유와 이종석은 2022년 12월 열애 사실을 공식 인정했다. 당시 이종석은 ‘2022 MBC 연기대상’에서 대상을 수상한 뒤 특정 인물을 향한 애정이 담긴 수상 소감을 전해 화제를 모았고, 이후 두 사람의 관계가 알려졌다. 공개 연애 이후에도 사생활 노출을 최소화하며 조용히 만남을 이어오고 있다.

아이유는 오는 4월 방송 예정인 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’으로 안방극장에 복귀할 예정이며, 이종석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼황후’ 공개를 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

