‘뉴진스 퇴출’ 다니엘, 개인 SNS 개설…“오늘(12일) 라이브 방송”

그룹 뉴진스에서 퇴출된 다니엘이 개인 SNS를 개설했다.

12일 다니엘은 자신의 새 인스타그램에 “기다린 사람들을 위해(FOR THOSE WHO WAITED)”라며 “12 JAN 7PM”이라는 문구가 담긴 게시물을 올렸다.

대리인 법무법인 화우에 따르면 다니엘은 이날 오후 7시 개인 소셜 미디어 채널을 통해 팬들과 직접 만나는 라이브 메시지(Live Message) 시간을 갖는다.

이번 라이브 메시지는 다니엘이 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들을 향한 애틋한 진심을 담아 직접 안부를 전하는 자리로 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 실시간으로 송출된다.

다니엘은 이번 자리를 통해 그동안 변함없는 지지와 사랑을 보내준 국내외 팬들에게 깊은 감사의 인사를 전하고, 직접 팬들과 근황을 공유하고 팬들에게 안부를 묻는 등 소통을 나눌 계획이다.



앞서 온라인 커뮤니티에서는 다니엘로 추정되는 인스타그램 계정이 개설돼 눈길을 끌었다. 다니엘의 친언니이자 솔로 가수로 활동 중인 다니엘 마쉬가 유일한 팔로우 계정이다.

뉴진스 활동 당시에는 멤버들이 공식 팀 계정만 사용했던 것과 달리 다니엘이 팀 퇴출 후 팬들과 독자적인 소통 창구를 만든 것으로 보인다. 해당 계정은 12일 오전 기준 20만 팔로워를 넘겼다.

앞서 어도어는 다니엘과 함께하기 어렵다고 판단해 전속계약 해지를 통보했다고 밝혔다. 또한 다니엘과 가족 1인, 민희진 전 어도어 대표 등을 상대로 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기했으며 청구액은 431억원대다.

