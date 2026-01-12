‘유리버스’ 권유리, 24일 서울서 팬미팅 투어 피날레

가수 겸 배우 권유리의 팬미팅 투어가 24일 서울에서 막을 내린다.

권유리는 지난 10일 타이베이에서 2026 YURI’s 3rd FANMEETING TOUR ‘YURIVERSE’ (2026 유리 세 번째 팬미팅 투어 ‘유리버스’)를 개최했다.

이날 권유리는 최근 근황이 담긴, 오직 팬미팅에서만 볼 수 있는 비하인드 사진과 영상을 통해 다양한 이야기를 전했다. 팬들에게 줄 선물을 걸고 게임에 열정적으로 임하는 모습은 물론 제주도에서의 일상을 담은 브이로그까지 공개해 현장을 찾은 팬들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

이어 솔로곡 ‘꿈 (Illusion)’, ‘빠져가 (Into You)’부터 소녀시대 곡 메들리, 재쓰비(JAESSBEE) ‘너와의 모든 지금’ 커버, Tinashe(티나셰) ‘Company’ 댄스 퍼포먼스, 앵콜곡 ‘Lucky Like That’(럭키 라이크 댓)까지 무대를 선보이며 눈을 뗄 수 없는 탄탄한 구성으로 공연을 빈틈없이 채웠다.

마지막으로 권유리는 “이렇게 소중하고 귀한 시간을 내어 함께 좋은 추억을 만들어 주셔서 진심으로 고맙다. 늘 든든하게 보이지 않는 곳에서도 큰 힘을 실어 주셔서 정말 감사하다는 말을 꼭 전하고 싶었다. 다시 만날 그날까지 오늘 우리가 함께한 시간이 조금이나마 버틸 수 있는 에너지가 되기를 바란다”라고 소감을 밝히며 팬들과 다음을 기약했다.

한편, 방콕, 호찌민, 타이베이에서 글로벌 팬미팅 투어 ‘YURIVERSE’(유리버스)를 성황리에 마친 권유리는 오는 24일 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 피날레를 장식한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

