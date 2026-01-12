에이티즈, 2월6일 컴백…‘골든 아워’ 서사 잇는다

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 2월 컴백한다.

소속사 KQ엔터테인먼트는 12일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 에이티즈의 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)' 스포일러 영상을 공개하고 컴백 소식을 알렸다.

공개된 영상은 두 개의 차원 속 서로를 바라보며 질주하는 에이티즈의 모습을 담고 있어 시선을 사로잡았다. 2분할로 구성된 화면은 각 차원의 공간과 빛, 색감이 대비를 이루며 존재의 간극을 드러냈다. 질주 끝에 마주한 두 존재는 서로의 손끝을 마주쳤다. 그와 동시에 뿜어져 나오는 강한 빛과 함께 영상이 마무리됐고, 새 앨범에 대한 글로벌 팬들의 궁금증을 강하게 자극했다.

에이티즈는 지난해 발매한 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3(GOLDEN HOUR : Part.3)'와 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션'(GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition')' 두 개의 앨범으로 미국 빌보드를 비롯한 글로벌 차트를 휩쓸며 '월드클래스' 존재감을 증명했다.

월드 투어 '인 유어 판타지(In Your Fantasy)'를 통해 글로벌 영향력을 한층 더 확장시킨 에이티즈가 자신들의 가장 눈부시게 빛나는 순간을 담아낸 '골든 아워' 시리즈 새 앨범을 통해 어떤 새로운 음악과 무대를 선보일지 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]