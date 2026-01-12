영탁 ‘탁쇼4’, 앙코르로 피날레…5개월 대장정 마무리

Processed with MOLDIV

가수 영탁이 전국 투어 콘서트 ‘TAK SHOW4’ 대장정의 피날레를 울렸다.

영탁은 지난 9일부터 11일까지 3일간 서울 잠실 실내체육관에서 ‘2025 영탁 단독 콘서트 "TAK SHOW4" - ENCORE (이하 ‘’탁쇼4" - 앙코르)’를 성황리에 마무리했다. 이번 콘서트는 지난해 8월 서울을 시작으로, 대전, 전주, 대구, 인천, 안동, 청주에 이어 ’TAK SHOW4’의 긴 여정에 마침표를 찍는 공연이다.

‘탁쇼4’ 앙코르는 애프터파티 콘셉트로 진행됐다. 백마 탄 왕자를 연상케 하는 올 화이트 의상을 입고 무대에 등장한 영탁은 ‘신사답게 (MMM)’와 ‘사랑옥 (思郞屋)’ 두 곡을 연달아 부른 뒤 “웰컴 투 더 ’TAK SHOW4’”라는 외침으로 공연 초반부터 분위기를 뜨겁게 달궜다. 영탁은 팬들에게 새해 덕담을 건넨 뒤 팬들이 무탈하게 한 해를 잘 흘려보내기를 바라는 마음을 담아 응원 봉과 함께한 초대형 파도타기를 유도하며 텐션을 올렸다.

영탁은 ‘전복 먹으러 갈래’, ‘값’, ‘누나가 딱이야’, ‘주시고 (Juicy Go)’, ‘폼미쳤다’, ‘슈퍼슈퍼 (SuperSuper)’, ‘재잘대 (Chatter)’, ‘풀리나’, ‘담 (The Wall)’, ‘니가 왜 거기서 나와’, ‘찐이야’ 등 영탁의 음악 인생을 되돌아볼 수 있는 명곡과 주현미의 ‘추억으로 가는 당신’, 조용필의 ‘바람의 노래’, 강진의 ‘막걸리 한잔’ 등 지금의 영탁을 있게 해준 고마운 인생 곡들과 객석의 열기를 띄우는 1990년대 히트곡 메들리 등 빈틈없는 셋리스트로 약 3시간의 러닝 타임을 꽉 채웠다. 특히 11일 진행된 댄스곡 메들리 타임에서는 ‘흔들린 우정’의 홍경민이 특별 게스트로 출연해 무대 위에서 원곡 이상의 감동을 보여줘 객석의 뜨거운 반응을 자아냈다.

‘탁쇼4’ 앙코르는 영탁의 데뷔 20주년을 기념하는 시상식 ‘탁스 어워즈(TAK’s AWARDS)’가 함께 진행됐다. 영탁은 시상과 진행, 수상, 축하 무대까지 모두 셀프로 진행했다. 이동식 장치를 활용해 관객들 가까이에서 호흡했고, 무대 아래로 깜짝 이동해 친근한 매력을 선사하며 공연의 열기를 띄웠다. 관객들은 지치지 않는 떼창으로 영탁에게 화답했다. 엄청난 환호 속에 파티 분위기는 절정에 올랐고, 영탁은 ‘오케이’에 이은 댄스 브레이크로 팬들을 열광시켰다.

관객들과 함께 포토타임을 가진 그는 “‘탁쇼’가 네 번째 시즌의 종착역에 도달했다. 또 언제, 어느 곳에서 만나게 될지 모르지만, 너무 너무 감사합니다”라며 진심을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]