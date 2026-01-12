“묘르신 맞춤사료 나왔다”… 로얄캐닌 ‘11세 이상’ 및 ‘15세 이상’ 제품 출시

노령묘 맞춤 영양 신제품 ‘캣 에이징 11+’ 및 ‘캣 에이징 15+’ 제품 사진. 로얄캐닌코리아 제공

펫푸드 브랜드 로얄캐닌코리아가 노령 반려묘를 위한 맞춤 영양 사료 ‘캣 에이징 11+’과 ‘캣 에이징 15+’를 출시했다고 12일 밝혔다. 기존 노령묘 전용 제품 캣 에이징 12+를 두 가지로 세분화, 더욱 정교한 노령기 맞춤 영양을 구현했다.

이번 신제품 2종은 반려묘 기대 수명 증가에 따른 노령기 라이프스타일 및 영양학적 요구의 변화에 주목했다.

우선 11세 이상 반려묘를 위한 캣 에이징 11+는 노화로 인한 변화가 점진적으로 나타나는 고양이의 활동성과 신체 기능 유지를 돕기 위해 ‘HealthyAge7TM 콤플렉스’를 적용했다. 이는 로얄캐닌이 독자적으로 개발한 영양 솔루션으로, 필수 영양소와 비타민, 필수 아미노산 등을 함유해 11세 이상 반려묘의 일곱 가지 핵심 건강 영역(신장 건강, 피모 건강, 관절 건강 및 운동성, 식욕 및 체중 관리, 소화 기능, 인지 기능 및 시력, 면역 기능)을 지원한다.

15세 이상의 초고령 반려묘를 위한 캣 에이징 15+는 ‘HealthyAge7TM 어드밴스드 콤플렉스’를 담았다. 11세 이상 노령묘를 위한 일곱 가지 핵심 건강 영역에 더해 노화가 현저히 진행된 초고령 묘의 특수한 영양 요구를 반영해 관절, 피모, 인지 기능까지 중점적으로 관리할 수 있다.

이번 신제품 2종은 이날부터 네이버 스토어에서 신상위크 프로모션을 통해 만날 수 있다. 오는 19일부터는 모든 로얄캐닌 판매 채널에서 순차적으로 구매 가능하다.

로얄캐닌코리아 관계자는 “노령묘의 생애 단계별 영양은 물론 사료 알갱이 크기와 모양, 기호성까지 개선한 제품”이라며 “앞으로도 과학 기반 영양 연구와 전문성을 바탕으로 반려동물의 건강을 위한 맞춤 영양 솔루션을 확대하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

