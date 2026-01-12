'허벅지 통증+치아 문제, 김민재 또 결장' 뮌헨, 볼프스부르크 8-1 대파…개막 16경기 무패

사진=AP/뉴시스

김민재는 쉼표를 그렸지만, 독일 프로축구 바이에른 뮌헨의 질주는 계속됐다. 올해 첫 정규리그 경기에서 대승을 거두며 개막 16경기 연속 무패 행진을 달렸다.

뮌헨은 12일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 치러진 2025~2026시즌 분데스리가 16라운드 홈 경기에서 볼프스부르크에 8-1 대승을 거뒀다. 개막 이후 14승 2무(승점 44) 무패를 달린 뮌헨은 단독 선두를 유지했다. 반면 2연패를 당한 볼프스부르크는 14위(승점 15)에 머물렀다.

김민재의 모습은 찾을 수 없었다. 허벅지 통증과 치아 문제로 지난 경기에 이어 이날도 라인업에서 빠졌다. 김민재가 빠져도 뮌헨은 문제가 없었다. 뜨거운 공격력을 자랑하며 볼프스부르크를 압도했다. 전반 5분 만에 상대 자책골로 리드를 챙겼다. 8분 뒤 제난 페이치노비치에게 만회골을 내주긴 했으나, 문제는 없었다. 전반 30분 루이스 디아스의 추가골로 전반을 2-1로 앞선 채 마쳤다.

후반에는 더 공격력을 끌어올렸다. 후반 5분 마이클 올리세, 8분 상대 자책골로 순식간에 4-2를 만들었다. 골 폭격이 시작됐다. 한 수 위 경기력이었다. 후반 23분 라파엘 게레이로, 24분 해리 케인, 31분 올리세, 43분 레온 고레츠카의 연속골로 8-1 완승에 마침표를 찍었다. 특히 케인이 펄펄 날았다. 이날 1골 1도움을 몰아쳤다. 20골을 마크한 그는 정규리그 득점 선두를 달렸다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]