알파드라이브원, 오늘(12일) 공식 데뷔…K-팝 초대형 신인 탄생

그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원)이 오늘(12일) 미니 1집 ‘EUPHORIA’로 공식 데뷔한다.

알파드라이브원은 오늘(12일) 오후 6시 데뷔 앨범이자 미니 1집 ‘EUPHORIA’(유포리아)를 발매한다. 이에 앞서 오늘(12일) 0시 공식 SNS를 통해 본격적인 시작을 알리는 데뷔 D-day 포스터를 공개하며 K-팝 씬에 첫 발을 내디뎠다.

알파드라이브원의 미니 1집 ‘EUPHORIA’는 각자의 방식으로 꿈을 향해 나아가던 여덟 멤버의 여정이 하나의 팀으로 완성되는 희열의 순간을 담는다. 긴 준비 끝에 맞이한 시작의 감정과 벅찬 희열(EUPHORIA)을 알파드라이브원만의 에너지와 서사로 풀어낼 예정이다.

미니 1집 ‘EUPHORIA’에는 선공개곡 ‘FORMULA’(포뮬러)와 타이틀곡 ‘FREAK ALARM’(프릭 알람)을 비롯해 ‘Raw Flame’(로우 플레임), ‘Chains’(체인스), ‘Never Been 2 Heaven’(네버 빈 투 헤븐), ‘Cinnamon Shake’(시나몬 셰이크)까지 총 6곡이 수록됐다.

선공개곡 ‘FORMULA’는 ‘원팀’ 선언 곡으로, 알파드라이브원만의 고유한 공식을 만들어가는 순간을 담아냈다. 타이틀곡 ‘FREAK ALARM’은 마침내 하나가 되어 깨어난 알파드라이브원의 존재감을 ‘첫 알람’에 비유해 표현한 곡이다. ‘Raw Flame’은 폭발적인 베이스 에너지와 다층적인 전개를 통해 뜨거운 날것의 열망을 담아냈다.

‘Chains’와 ‘Never Been 2 Heaven’은 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’ 경연을 통해 공개된 곡들을 알파드라이브원 여덟 멤버의 목소리와 호흡으로 새롭게 재해석한 트랙이다. ‘Chains’는 서로에게 점점 묶여 들어가는 사랑의 감정과 긴장감을 섬세하게 표현했으며, ‘Never Been 2 Heaven’은 멤버들의 새로운 에너지와 꿈이 더해지며 한층 확장된 스케일로 재탄생했다. 마지막 트랙 ‘Cinnamon Shake’는 데뷔를 팬들과 함께 축하한다는 메시지를 담은 곡으로, 알파드라이브원만의 환희와 축제 분위기를 완성했다.

그룹명 ALPHA DRIVE ONE은 최고를 향한 목표(ALPHA), 열정과 추진력(DRIVE), 하나의 팀(ONE)을 뜻하며, 무대 위에서 ‘K-POP 카타르시스’를 선사하겠다는 강렬한 포부를 담고 있다.

공식 데뷔 전부터 다양한 활동과 콘텐츠를 통해 팬들의 기대를 한몸에 받아온 알파드라이브원은 데뷔를 향한 모든 준비를 마쳤다. 데뷔 하루 전 K-팝 아티스트 최초로 X(구 트위터) 라이브 이벤트 페이지에서 진행된 데뷔 D-1 카운트다운 라이브에는 누적 접속자 수 100만 명 이상이 몰리며 뜨거운 관심을 입증했다. 오랜 기다림 끝 마침내 출발을 알리는 알파드라이브원의 공식 데뷔에 글로벌 K-팝 팬들의 이목이 집중되고 있다.

