권민아 인스타그램 캡처

새해 첫날 극적 구조된 걸그룹 AOA 출신 권민아가 자신의 상태를 알렸다.

권민아는 지난 11일 자신의 소셜미디어 계정을 활성화하며 “영구삭제를 신청했다 아직 제게 응원의 메시지를 보내주시는 감사한 분들께 공지나 알리고 싶은 이야기들, 표현을 담아 올릴 곳이 없다 보니 다시 열게 됐다”고 밝혔다.

오는 23일 예정됐던 팬미팅을 취소한 것과 관련해 “소속사에서 내 건강과 회복을 위해 한 결정이다. 기다려주고 기대했던 분들께 좋은 모습, 좋은 시간 함께 할 기회를 놓치게 해 죄송하다”고 사과했다.



이어 “신체적, 정신적 회복이 완벽히 되진 않았지만, 안간힘을 쓰고 있으니 너무 걱정하지 마라. 정신 잘 잡고 극복해서 다시 좋은 모습, 밝은 모습들 열심히 사는 모습 보여드릴 수 있게 노력하겠다”고 했다.

전 소속사가 밝힌 악플러 법적 고소에 대해선 “확인해보니 실제 진행되고 있는 부분은 없는 걸로 보인다. 우선은 내가 먼저 형사 고소를 하고 그 다음 소속사 측에서 민사로 진행해야 한다고 하는데 지금 나는 그럴 정신도 기력도 없다”고 말했다.

다만 “너무 잔인한 내용들의 댓글이나 메시지 등 제게 큰 상처가 되는 것들은 수집 해놨다. 언제든 용기 내서 진행해 볼 생각은 있다. 그러니 부디 추측성 악플은 자제 부탁드린다. 이제는 그냥 뱉는 악플조차 상처가 된다”고 덧붙였다.

그러면서 “무심코 뱉으신 말들이 나에게는 너무 아픈 돌 같으니 자제 부탁드린다. 나 역시 억울하다는 이유만으로 SNS에 감정적인 폭로들, 극단적인 선택의 모습들로 피로감과 충격, 상처 안 드릴 수 있게 고치겠다”며 “나 역시도 억울하다는 이유만으로 감정적인 폭로와 극단적인 모습들로 여러분들에게 피로감과 스트레스, 충격과 상처를 드리지 않도록 노력하겠다”고 글을 마쳤다.

앞서 권민아는 올해 첫 날 자칫 위험할 수 있었던 순간을 소셜 미디어에 올렸고 극적 구조됐다. 최근 소속사와는 전속계약을 맺었다가 한 달이 안 돼 해지했다.



