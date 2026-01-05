DJ 2Spade, 새로운 힙합 댄스뮤직 브랜드 ‘HDM’ 런칭

SM엔터테인먼트 댄스 뮤직 레이블 Scream Records(스크림 레코즈) 소속 프로듀서 겸 DJ 2Spade(투스페이드)가 신규 힙합 댄스 뮤직 브랜드 ‘HDM(에이치디엠)’을 런칭했다.

브랜드 HDM은 ‘Hiphop Dance Music’의 줄임말로, 어린 시절부터 힙합과 전자 음악을 접하며 살아온 2Spade가 힙합의 태도와 감각을 중심에 두고 이를 댄스 뮤직에 맞게 재해석하는, 자신의 정체성을 대표하는 단어이며, 힙합과 댄스 뮤직 사이를 오가며 형성된 자신의 음악적 결론을 나타내는 말이다.

지난 12월 30일 공개된 브랜드 HDM의 첫 프로젝트 ‘HDM K-Hiphop flipz’(에이치디엠 케이힙합 플립즈)는 2Spade가 어릴 적부터 즐겨 들었던 한국 힙합 트랙들과 최근 신선함을 느꼈던 곡들의 댄스 뮤직 리믹스로, 클럽이라는 공간에서 자연스럽게 작동하는 사운드로 재해석했다. 이번 앨범에서는 힙합을 기반으로 다양한 장르의 댄스 뮤직을 넘나드는 베테랑 프로듀서이자 DJ Doberman(도베르만)이 함께했으며, 총 4곡이 공개되었다.

또한 프로젝트를 기념한 런칭 이벤트 ‘HDM’이 지난 1월 3일에 진행되었으며, DJ 2Spade와 Doberman을 비롯해 8인의 로컬 DJ들이 힙합과 댄스 뮤직을 넘나드는 다채로운 음악을 선보였다. 이번 프로젝트와 런칭 이벤트를 통해 HDM은 단순한 신작 공개를 넘어, 힙합과 댄스 뮤직 씬을 유기적으로 연결하는 새로운 시도를 선보이는 동시에, 한국 힙합을 현대적인 댄스 뮤직 언어로 재해석하며, HDM이 지향하는 음악적 방향성을 명확히 보여주는 출발점이 되었다.

한편, 2Spade의 새로운 브랜드 HDM은 이번 런칭을 시작으로, 신규 트랙 릴리즈, 이벤트 기획 등 여러가지 활동을 통해 브랜드의 방향성을 선보일 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

