진태현, ♥박시은, 순백의 리마인드 웨딩 공개…눈부신 비주얼 시선 강탈

배우 진태현이 아내 박시은과 촬영한 리마인드 웨딩 화보를 공개해 시선을 모았다. 사진 = 진태현 SNS 계정

배우 진태현이 아내 박시은과 촬영한 리마인드 웨딩 화보를 공개해 시선을 모았다.

진태현은 5일 자신의 SNS에 “2026 아내와 다른 시작♥ 마음과 생각이 더 예쁜 내 아내♥”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박시은은 화사한 드레스를 입고 눈부신 자태를 뽐냈다. 오프숄더 드레스를 우아하게 걸친 채 부케를 든 그녀는 환한 미소로 보는 이의 시선을 사로잡았다.

앞서 진태현은 지난 3일에도 리마인드 웨딩 컷을 공개하며 장문의 글을 남겼다. 그는 “누구보다 맘 아프고, 누구보다 용감했고, 누구보다 우린 함께였고”라며 편지를 남겼다.

이어 “어느샌가 나이가 들었고, 어느샌가 몸이 예전같지 않고, 어느샌가 서로가 더 소중하고, 앞으로는 고난은 허락하되 이젠 치명상 없이, 앞으로는 배웅은 좋지만 사무치는 이별없이, 앞으로는 사랑주고 다른 이들의 배신없이 두 사람이 하나되어 한몸을 이루라는 아버지의 말씀 한줄을 살아내자”라며 속마음을 전했다.

한편, 진태현과 박시은 2015년 결혼했으며, 2022년 출산 예정일을 20일 앞두고 아이를 떠나보내는 아픔을 겪었다. 최근에는 2세 계획을 멈추겠다고 밝힌 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

