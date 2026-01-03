대구FC, 젊은 수비수 황인택 합류… 수비 라인 강화

사진=대구FC 제공

프로축구 K리그 대구FC가 수비수 황인택을 영입했다.

황인택은 빠른 스피드와 탄탄한 피지컬을 갖춘 왼발잡이 레프트백이다. 센터백까지 소화 가능한 멀티 수비 자원이다. 키 184cm의 체격에 힘과 균형감을 겸비해 공중볼 경합에 강점을 보인다. 안정적인 빌드업 능력으로 공격 전개에도 기여할 전망이다.

2022년 수원 삼성에서 프로에 입성한 황인택은 2023년 U-20 대표팀에 선발돼 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에서 팀의 4강 진출에 힘을 보탰다. 대회 활약을 인정받아 포르투갈 에스토릴 프라이아로 임대되어 유럽 무대를 경험했다. 2024년 여름 수원으로 복귀해 3경기에 출전했다. 이어 2025년 수원FC로 이적해 9경기에서 활약하며 성장세를 이어갔다. 풍부한 잠재력과 국제 경험을 두루 갖춘 황인택은 대구의 수비 라인에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

황인택은 “대구가 본래 있어야 할 위치로 승격하는 데 도움이 되고 싶다. 대구에서 뛸 수 있는 좋은 기회를 얻고, 팬들의 뜨거운 응원을 직접 들을 수 있게 돼 기대가 크다. 그 응원에 경기력으로 보답하고, 하루빨리 대팍에서 좋은 모습을 보여드리겠다.”고 소감을 전했다.

황인택은 메디컬 테스트를 마쳤다. 2일 소집돼 2026시즌 준비에 돌입했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]