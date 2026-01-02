울산 웨일즈 초대 감독에 장원진 전 두산 코치

장원진. 사진=두산 베어스 제공

프로야구 최초 시민구단인 울산 웨일즈 초대 감독에 장원진 전 두산 베어스 코치가 선임됐다.

울산시체육회는 2일 장원진 신임 감독을 최종합격자로 발표했다.

장 감독은 인천고와 인하대를 졸업한 뒤 1992년 OB 베어스에서 프로 데뷔했다. 2008년까지 두산에서 뛴 원클럽맨이다. 이후 일본 프로야구 소프트뱅크 호크스 연수 코치를 거쳤다. 2020년까지 친정팀인 두산에서 수비 코치, 타격 코치, 주루 코치 등을 역임했다. 2024년에는 독립구단인 화성 코리요 감독으로 활동했다.

초대 단장에는 김동진 전 롯데 자이언츠 경영지원팀장이 선임됐다. 김 단장은 1990년 롯데 프런트로 입사해 매니저, 운영팀장, 관리팀장, 전략사업팀장, 경영지원팀장 등을 거쳤다.

울산 웨일즈는 2026시즌 퓨처스리그(2군) 참가한다. 울산시는 지난 달 공모를 통해 울산 웨일즈라는 팀명을 정했다. 이달 중순까지 구단 운영 법인을 설립하고 전문 프런트 조직과 코치진 7명, 선수 35명으로 꾸려진 선수단을 구성하기로 했다. 외국인 선수는 최대 4명을 영입할 수 있다 다만 한 선수당 10만달러를 넘기면 안 된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

