‘파격 신예’ 영빈, ‘골든’ 열창하며 새해 맞이

가수 영빈이 특별한 새해를 맞이했다.

영빈은 지난달 31일 서울 중구 명동스퀘어에서 진행된 KBS 1TV ‘2026 카운트다운 쇼 라이트 나우(Light Now)’에 출연해 다채로운 무대를 선보였다.

먼저 데뷔곡 ‘Freak Show(프릭쇼)’로 압도적인 무대 장악력을 드러냈다. 흔들림 없는 라이브로 탄탄한 가창력을 자랑한 것은 물론, 깔끔한 시선 처리와 섬세한 강약 조절이 돋보이는 퍼포먼스로 현장을 뜨겁게 달궜다.

뿐만 아니라 영빈은 소향, HYNN(박혜원)과 함께 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘Golden(골든)’ 컬래버레이션 무대에 오르며 다재다능한 면모를 입증했다. 선배 아티스트들 사이에서도 강렬한 존재감을 발휘하며 차세대 솔로 아티스트로서의 입지를 공고히 했다.

앞서 KBS 2TV ‘더 딴따라’에서 준우승을 거두며 눈도장을 찍은 영빈은 지난해 9월 첫 디지털 싱글 ‘Freak Show’로 정식 데뷔해, 독보적인 음악과 개성 넘치는 콘셉트로 뚜렷한 정체성을 구축했다. MBC ‘쇼! 음악중심’ 데뷔 무대는 기존 음악 방송의 공식을 깨는 파격적인 연출로 화제를 모았다.

이처럼 2025년을 쉼 없이 달려온 영빈은 ‘2026 카운트다운 쇼 라이트 나우’를 통해 한 해의 마침표와 새해의 출발을 모두 책임지며 의미 있는 순간을 완성했다. 꾸준한 성장세를 보여주고 있는 영빈이 2026년에는 어떤 새로운 도약을 이뤄낼지 관심이 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

