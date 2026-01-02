백현·태민·더보이즈 등 미정산금만 50억?…원헌드레드 측 “협의 중인 사안”

소속 가수들의 미정산금에 관한 의혹에 연예기획사 원헌드레드 측이 “협의 진행 중인 사안”이라는 입장을 내놨다.

2일 더팩트는 원헌드레드 소속 더보이즈와 산하 레이블 INB100 소속 백현(엑소), 레이블 빅플래닛메이드 소속 태민(샤이니)이 각각 약 10억원을 미정산 받았다고 보도했다. 첸과 시우민(이하 엑소) 역시 억대의 미정산금이 있다는 내용이다. 원헌드레드와 산하 레이블 소속 가수들의 미정산 총 금액이 약 50억원에 달하는 것으로 파악했다고 보도했다.

이와 관련해 원헌드레드는 이날 오후 공식입장을 통해 “기사에 언급된 '미정산' 문제는 아티스트별 계약 조건과 활동 상황에 따라 현재 정상적으로 협의·조정이 진행 중”이라며 “기사는 사실과 다르며, 사실 확인과 반론권 보장 없이 보도한 것은 굉장히 유감”이라고 반박했다. 해당 보도가 소속 아티스트 이미지 손상 가능성이 있다며 법적 대응을 시사하기도 했다.

또한 “아티스트와 임직원들은 회사와 갈등이 전혀 없으며 열심히 활동하고 있다. 차가원 회장 역시 아티스트 옆에서 최선을 다해 조력하고 있다”며 ”잘못된 제보자의 제보만을 근거로 한 오보에 대해서는 끝까지 책임을 묻겠다”고 강조했다.

한편, 원헌드레드는 해당 보도에 대해 “반론권이 제대로 보장되지 않았다. 즉시 언론중재위원회에 조정신청서를 제출할 예정”이라며 반박했다. 다만 더팩트는 해당 내용을 보도한 기사 말미에 “원헌드레드에 가수들의 미정산금 여부에 대한 사실 확인을 요청했으나 아직은 답이 오지 않았다”고 보도해 양측의 진실공방이 예상된다.

