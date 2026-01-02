혹시 ‘필로폰 후유증’? 확 달라진 박유천 얼굴에 추측 확산

사진= 박유천 SNS

한국 연예계 활동을 중단한 뒤 일본에서 활동 중인 가수 박유천의 최근 근황이 공개됐다. 과거보다 눈에 띄게 수척해진 모습이 시선을 끈다.

박유천은 지난 31일 개인 계정을 통해 자신의 사진을 게시했다. 공개된 사진은 최근 진행된 사진집 발매 기념 사인회 현장에서 촬영된 것으로, 게시물에는 “2025년 마지막 날, 함께 할 수 있어 정말 좋았다. 21세기의 4분의 1이 지났다. 늘 항상 함께 해주셔서 감사하다”는 메시지가 일본어로 적혀 있다.

사진= 박유천 SNS

사진 속 박유천은 한국 활동 시기와 비교해 한층 야윈 인상을 주며, 한쪽 팔을 가득 채운 타투도 확인된다. 이를 두고 온라인에서는 그의 달라진 외모에 대한 다양한 반응이 이어지고 있다.

일각에서는 과거 필로폰 투약 전력의 영향으로 급격한 노화가 온 것이 아니냐는 추측도 제기됐다. 실제로 필로폰 투약은 식욕 감퇴와 영양실조를 유발할 수 있으며, 이로 인해 피부 노화나 치아 손상 등이 나타날 수 있는 것으로 알려져 있다.

박유천은 2019년 전 연인 황하나와 함께 여러 차례 마약을 투약한 혐의로 기소됐다. 당시 그는 긴급 기자회견을 열고 “결단코 마약을 하지 않았다. 만약 마약을 했다면 연예계를 은퇴하겠다”며 혐의를 강하게 부인했다. 그러나 국립과학수사연구원 검사에서 양성 반응이 확인되면서 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

이후 2023년에는 고액·상습 체납자 명단에 이름을 올리기도 했다. 국세청에 따르면 그는 2016년 양도소득세 등 5건의 세금을 납부하지 않았고, 체납액은 총 4억 900만 원에 달한다.

이 밖에도 소속사와의 전속계약 분쟁 등 여러 논란에 휘말리며 국내 연예계에서는 사실상 활동을 이어가지 못하고 있다.

다만 집행유예 선고 약 1년 뒤 은퇴를 번복하고 태국 팬미팅을 개최하며 해외 활동을 재개했다. 현재는 일본을 중심으로 사진집과 앨범을 발매하고 팬미팅을 여는 등 해외에서 활동을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]