KB손해보험 신승훈, 대만리그로 6개월 임대 이적… “기량 발전 위한 최적의 기회”

KB손해보험 신승훈. 사진=KB손해보험 스타즈 제공

남자 프로배구 KB손해보험 신승훈이 대만리그로 임대를 떠난다.

KB손해보험은 “신승훈이 1월부터 오는 6월까지 대만 프로배구 리그 소속의 이스트 파워 발리볼 팀(East Power Volleyball Team으로 임대 이적한다. 지난 1일 대만으로 출국했다”고 2일 밝혔다.

신승훈은 지난 11월 국군체육부대(상무)를 전역했다. 195cm의 우수한 신체 조건을 바탕으로 한 높은 타점의 토스와 날카로운 서브가 장점이다. KB손해보험은 선수가 가진 장점을 극대화시키고 실전 경기 운영 능력을 키워, 팀의 차기 시즌 주요 자원으로 성장할 수 있도록 이번 해외 임대를 결정했다.

구단은 세터 포지션의 특성상 다양한 경기 상황을 주도적으로 조율하는 실전 경험이 필수적이라고 판단했다. 지난 5월 대만에서 열린 ‘윈스트릭 국제배구 초청대회’에 상무 소속으로 참가한 것도 이번 임대에 도움이 됐다. 당시 신승훈의 탁월한 신체 조건과 경기 운영 능력을 눈여겨본 대만 리그 관계자가 관심을 보였고 KB손해보험 역시 선수의 기량 발전을 위한 최적의 기회라고 판단해 양측의 협의를 통해 이번 해외 임대가 결정됐다.

KB손해보험 관계자는 “2026년 이현승의 상무 입대에 따른 세터진의 안정적인 전력을 구축하기 위해 이번 임대를 결정했다”며 “실전 경험을 통해 신승훈 선수의 경기 운영 능력이 성장하길 기대한다. 대만 리그를 무사히 마치고 팀에 복귀할 수 있도록 도울 것”이라고 전했다.

신승훈은 “먼저 저의 성장을 위해 기회를 주신 구단에 진심으로 감사드린다”며 “낯선 환경이지만 빨리 적응하고 한 단계 더 성장하여 차기 시즌에는 KB손해보험 승리에 기여할 수 있는 선수가 되겠다”고 각오를 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

