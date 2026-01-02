‘궁금한 이야기Y’가 돌연 활동 중단을 선언한 개그우먼 박나래, 그리고 이 사태를 야기한 주사이모 이 씨를 둘러싼 궁금증을 파헤친다.

박나래가 매니저들에 대한 갑질 논란에 이어, 불법적으로 의료행위를 받았다는 의혹에 휩싸였다. 전 매니저들의 폭로에 따르면 병원이 아닌 곳에서 주사를 맞고, 심지어 처방전 없이 약까지 받은 사실이 드러났다. 일명 ‘주사 이모’라고 불리는 이 씨에게 받은 것인데. 박 씨와 절친한 사이로 알려진 샤이니 키와 유튜버 입짧은햇님까지 이 씨에게 의료행위를 받았음을 인정하면서 파장은 더 커졌다. 그녀는 대체 누구이길래 유명인들을 대상으로 허가받지 않은 의료행위를 이어간 걸까.

제작진과의 인터뷰에 응한 한 성형외과 한자는 “그 사람한테 (주사를) 맞으면 몸이 너무 아팠어요. 아무나 안 주는 ‘황금 약’이라고 했다”고 증언했다.

일반 가정집 바닥에 늘어진 수십 개의 주사제와 약물. 개중엔 처방전 없이는 구할 수 없는 약도 있었다. 의료인이 아니고서야 할 수 없는 약물 혼합과 주사 투여, 약 처방까지. 자신을 중국 모 병원 성형센터장이자 특진 교수라고 소개했던 이 씨는 논란이 불거지자, SNS를 통해 억울함을 호소했다. 이 씨의 주장대로 그녀는 정말 의사가 맞는 걸까. 진실을 확인하기 위해 직접 그녀의 집을 찾은 제작진. 그곳에서 뜻밖의 인물이 문을 열고 나왔다. 그는 이 씨와 어떤 관계인 걸까.

이 씨는 SNS에 “12~3년 전 내몽고라는 곳을 오가면서 힘들게 공부를 했고, 외·내국인 최초로 최연소 교수까지 역임했다”는 내용의 글을 쓴 바 있다.

이 씨를 둘러싼 무성한 소문들. 이 씨가 근무했다는 성형외과 원장마저도 그녀는 의사가 아니라고 하는데, 대체 어떻게 된 일일까. 제작진은 그녀의 진짜 정체를 알 것 같다는 지인들을 어렵게 만날 수 있었다. 10년 전 우연히 만났다는 그녀는 당시에도 자신을 유명 성형외과 의사로 소개했지만, 밝혀진 실체는 충격적이었다고 한다. 그녀의 진짜 정체는 무엇일까. 또한 그녀가 의사가 아니라면, 그녀는 대체 어떻게 유명 연예인들의 의사로 될 수 있었을까? 2일, SBS ‘궁금한 이야기 Y’에서는 ‘주사 이모’ 이 씨의 실체를 추적한다. 끝.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]