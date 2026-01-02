남양유업 외손녀 황하나, 마약 혐의로 구속 송치

사진 = 마약 혐의를 받는 상태에서 해외 도피 생활을 하다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨가 수원지법 안양지원에 출석하고 있는 모습. 뉴시스 제공

마약 혐의를 받는 상태에서 해외로 출국해 도피 생활을 이어오다 체포된 황하나(37)가 구속된 채 검찰에 넘겨진다.

2일 경찰에 따르면 경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 황씨를 이날 오후 구속 송치할 예정이다. 신병은 안양동안경찰서 유치장에서 서울구치소로 인치된다.

황씨는 2023년 7월 서울에서 지인 등 2명과 함께 주사기를 이용해 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있다. 경찰 수사선상에 오른 뒤 같은 해 12월 태국으로 출국한 것으로 파악됐다.

이후 황씨는 캄보디아로 밀입국해 현지에서 호화 생활을 해왔다는 사실이 언론 보도를 통해 알려지기도 했다. 경찰에 따르면 황씨는 변호사를 통해 자진 출석 의사를 전달했으며, 이에 따라 체포 절차가 진행됐다.

경찰은 캄보디아로 출국해 현지 영사와 협의를 거친 뒤 지난해 12월 24일 프놈펜 태초국제공항에서 출발하는 국적기 기내에서 황씨를 체포했다. 황씨는 체포 당일 오전 7시 50분께 인천국제공항을 통해 국내로 입국했다.

한편 해외 도피 기간 동안 마약 유통에 가담하거나 성매매를 알선했다는 의혹도 일부 제기됐으나, 경찰 조사 결과 해당 혐의는 없는 것으로 전해졌다.

황씨는 과거에도 마약 관련 범죄로 처벌을 받은 전력이 있다. 그는 2015년 5월부터 9월까지 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 집행유예 기간 중 다시 마약을 투약해 이듬해 징역 1년 8개월의 실형을 선고받은 바 있다.

