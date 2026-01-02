사단법인 경찰무도교육원, 2월 7일 ‘2026 경찰무도대회’ 개최

사단법인 경찰무도교육원(이사장 엄광호) 오는 2월 7일 경상남도 김해시에 위치한 김해문화체육관에서 ‘2026 경찰무도대회’를 개최한다고 2일 밝혔다.
경찰무도대회는 매년 경찰무도교육원이 추진하는 중점 사업으로, 국내외 청소년 및 일반 무예인 등을 대상의 무도대회를 통해 청소년들의 호연지기를 기르고, 우수선수 육성 및 해외 지도자 파견 등의 성과를 이끌어내고 있다.
경찰무도교육원이 주최하고, 대회조직위원회가 주관하는 ‘2026 경찰무도대회’는 국가보훈부와 경상남도, 경상남도교육청, 경남도의회가 후원하는 등 예년보다 한층 확대된 규모로 치러질 예정이다. 특히 기존에는 강원도 횡성군 일대에서 진행되었으나 올해 최초로 개최지를 경남으로 옮겨 전국 단위의 무도대회로써 한 단계 발전할 수 있는 기틀을 마련했다는 평을 이끌고 있다.
경찰무도교육원 엄광호 이사장은 “올해는 ‘무예를 하나로, 세계를 하나로’라는 대회 슬로건 아래, 전국에서 500명의 선수단이 참여할 예정이다”라며 “처음으로 강원도 횡성 외 지역에서 개최되는 만큼 의미가 더할 것으로 기대된다. 안전하게 대회가 치러질 수 있도록 마지막까지 혼신의 노력을 기울일 것이다”라고 밝혔다.
한편, 경찰무도교육원은 대한민국 경찰무도 단체 중 최초로 문화체육관광부 및 국가보훈부의 후원을 비롯해 문화체육관광부장관상, 국가보훈부장관상 등을 수상하는 대회를 개최하는등 국가 중앙행정기관의 공식 후원을 받는 공신력 있는 유일한 단체로 인정받고 있다.
