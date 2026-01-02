사단법인 경찰무도교육원, 2월 7일 ‘2026 경찰무도대회’ 개최

사단법인 경찰무도교육원(이사장 엄광호) 오는 2월 7일 경상남도 김해시에 위치한 김해문화체육관에서 ‘2026 경찰무도대회’를 개최한다고 2일 밝혔다.

경찰무도대회는 매년 경찰무도교육원이 추진하는 중점 사업으로, 국내외 청소년 및 일반 무예인 등을 대상의 무도대회를 통해 청소년들의 호연지기를 기르고, 우수선수 육성 및 해외 지도자 파견 등의 성과를 이끌어내고 있다.

경찰무도교육원이 주최하고, 대회조직위원회가 주관하는 ‘2026 경찰무도대회’는 국가보훈부와 경상남도, 경상남도교육청, 경남도의회가 후원하는 등 예년보다 한층 확대된 규모로 치러질 예정이다. 특히 기존에는 강원도 횡성군 일대에서 진행되었으나 올해 최초로 개최지를 경남으로 옮겨 전국 단위의 무도대회로써 한 단계 발전할 수 있는 기틀을 마련했다는 평을 이끌고 있다.

사진=대한체육회 경기력향상위원회 김재범 위원장, 사단법인 경찰무도교육원 엄광호 이사장, 대한체육회 국가대표선수촌 선수위원회 김국영 위원장

경찰무도교육원 엄광호 이사장은 “올해는 ‘무예를 하나로, 세계를 하나로’라는 대회 슬로건 아래, 전국에서 500명의 선수단이 참여할 예정이다”라며 “처음으로 강원도 횡성 외 지역에서 개최되는 만큼 의미가 더할 것으로 기대된다. 안전하게 대회가 치러질 수 있도록 마지막까지 혼신의 노력을 기울일 것이다”라고 밝혔다.

한편, 경찰무도교육원은 대한민국 경찰무도 단체 중 최초로 문화체육관광부 및 국가보훈부의 후원을 비롯해 문화체육관광부장관상, 국가보훈부장관상 등을 수상하는 대회를 개최하는등 국가 중앙행정기관의 공식 후원을 받는 공신력 있는 유일한 단체로 인정받고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

