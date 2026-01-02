일본 프리미엄 MR.G 그립, 두 가지 선택지로 한국 상륙

사진=+CUE

일본 프리미엄 골프 그립 브랜드 +CUE의 MR.G(미스터지) 그립이 한국 시장에 공식 상륙했다. MR.G 그립은 프리미엄 골프 용품 전문 유통사 2K 인터내셔널이 국내 독점 공식 유통을 맡아 선보이며, 그립 선택에 대한 인식을 새롭게 제시하고 있다.

골프에서 그립은 스윙의 출발점이자 클럽과 손이 직접 맞닿는 유일한 접점으로 스윙의 안정성과 방향성, 타구의 일관성에 큰 영향을 미친다. 최근 국내 골프 시장에서는 그립을 단순한 소모품이 아닌 개인의 스윙 특성에 맞춰 선택해야 하는 피팅 요소로 인식하는 흐름이 점차 확산되고 있다.

이러한 변화 속에서 주목받는 MR.G 그립은 일본 골프용품 전문 기업 +CUE가 전개하는 프리미엄 그립 라인으로 그립의 형태와 구조를 통해 스윙 안정성과 컨트롤을 동시에 향상시키는 데 초점을 맞춘 제품이다. MR.G 그립은 두꺼운 타입과 얇은 타입을 명확히 구분해 출시된 것이 특징으로 골퍼의 손 사용 방식과 스윙 스타일에 따라 선택의 폭을 넓혔다는 것이 브랜드 측 설명이다.

사진=+CUE

두꺼운 타입은 손목의 과도한 개입을 줄여 스윙 리듬을 안정적으로 유지하는 데 도움을 주며, 얇은 타입은 손의 감각 전달과 섬세한 헤드 컨트롤을 중시하는 골퍼에게 적합하다. 두 제품 모두 손의 압력을 고르게 분산시키는 설계를 적용해 불필요한 힘을 줄이고 반복 가능한 스윙을 유도한다.

기능성뿐 아니라 디자인 완성도 역시 MR.G 그립의 강점으로 꼽힌다. 과도한 장식을 배제한 미니멀한 디자인과 균형 잡힌 비율은 일본 브랜드 특유의 정제된 감성을 담아냈으며 클럽에 장착했을 때의 시각적 안정감까지 고려해 설계됐다.

일본 시장에서 MR.G 그립은 감각적인 타구감과 스윙 안정성을 동시에 추구하는 골퍼들 사이에서 긍정적인 평가를 받아왔다. 국내에서도 그립을 통해 스윙의 완성도를 높이려는 움직임이 이어지는 가운데 MR.G 그립은 프리미엄 그립 시장의 새로운 선택지로 주목받고 있다고 브랜드 측은 전했다.

한편 MR.G 그립은 한국에서 2K 인터내셔널을 통해 독점 유통된다.

황지혜 기자

