기안84, 유기견 가족찾기 직접 나섰다…품에 안고 홍보

사진= 소셜미디어 갈무리

웹툰작가이자 방송인 기안84가 유기견들의 가족 찾기에 힘을 보탰다.

최근 한 유기견 입양소는 공식 소셜미디어를 통해 기안84가 유기견을 품에 안고 있는 사진 여러 장을 공개했다. 사진 속 기안84는 아직 입양처를 찾지 못한 유기견들과 함께하며 시선을 모았다.

입양소 측은 게시글을 통해 “유기견들의 새로운 가족을 찾아요! 친구들이 좋은 주인 만날 수 있도록 널리 알려주세요. 입양 문의는 후레스로 문의 부탁 드립니다”라고 전하며 입양 홍보에 나섰다.

앞서 기안84는 13년 동안 함께했던 반려견을 떠나보낸 뒤 펫로스 증후군으로 힘들어하던 어머니를 위해 새로운 가족을 맞이하는 방안을 고민해왔다. 이 과정에서 그는 유기견 입양을 돕는 미용 학원을 찾았고, 아직 가족을 만나지 못한 유기견들과 직접 사진을 촬영했다.

당시 기안84는 사진 촬영 이유에 대해 “저 친구들도 소설 계정에서 관심 받아야 데려갈 가능성이 높아지기 때문에”라고 설명하며, 유기견들이 더 많은 관심을 받을 수 있기를 바라는 마음을 전한 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

