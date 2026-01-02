“술잔 날아와 네 바늘 꿰맸다” 박나래 전 매니저, 전치 2주 상해진단서 제출

사진= 박나래 인스타그램 갈무리

개그우먼 박나래의 전 매니저 A씨가 과거 폭행 피해를 주장하며 경찰에 상해 진단서를 제출한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

1일 연예 매체의 보도에 따르면 A씨는 지난 2023년 8월, 서울 이태원 인근 병원 응급실에서 치료를 받은 뒤 발급받은 상해진단서와 치료 확인서를 최근 경찰에 제출했다. 진단서에는 “상기 병명으로 2023년 8월9일 본원 응급실에서 1차 봉합수술 시행하였다”, “합병증 등이 없을 경우 2주간 안정과 치료를 요함”이라는 내용이 포함돼 있다.

A씨는 그간 박나래로부터 폭언을 들었고, 술자리에서 신체적 피해를 입었다고 주장해왔다. 그는 “술을 마시지 않는다며 폭언을 들었고, 술잔이 날아와 상처를 입은 적도 있었다”며 당시 상황을 설명했다. 이어 “술을 마시다가 박나래가 내 얼굴을 향해 (술잔을) 던져 맞았다”, “술잔이 깨지면서 얼굴에 멍이 들고, 손을 베어서 네 바늘 꿰맸다”고 주장했다.

또한 A씨는 “그 자리에는 박나래와 나, 그리고 2명이 더 있었다. 총 4명이 있었고, 술을 먹고 얘기하다가 박나래가 내 얼굴을 향해 던진 것”이라며 추가 피해가 있었다고 밝혔다.

이에 대해 박나래 측은 해당 주장을 전면 부인했다. 소속사는 “그런 상황 자체가 없었다”며 “박나래가 잔을 바닥에 던진 적은 있지만, 그 소리를 듣고 A와 지인이 치운 일은 있다. A에게 잔을 던진 적은 없다”고 반박했다.

한편 박나래는 전 매니저들로부터 직장 내 괴롭힘과 대리 처방, 진행비 미지급 등의 의혹에 휩싸인 상태다. 전 매니저 2명은 서울서부지법에 1억 원 상당의 부동산 가압류를 신청했으며, 서울 강남경찰서에 특수상해 등 혐의로 고소장을 제출했다.

이에 박나래 역시 전 매니저들을 공갈 및 횡령 혐의로 맞고소하며 법적 대응에 나섰다. 현재 그는 모든 활동을 중단한 상태로, 나 혼자 산다, 놀라운 토요일 등 고정 출연 프로그램에서도 하차했다.

박나래는 지난 16일 입장을 내고 “많은 분들에게 걱정과 피로를 준 점 무겁게 받아들이고 있다. 사실 관계를 차분히 확인해야 할 부분이 있어 법적절차를 진행 중”이라며 “추가적인 발언이나 설명은 하지 않겠다”고 밝혔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]