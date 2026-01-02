제주 호텔 로비가 낭만적인 콘서트 무대로…더 시에나의 연말 감성

더 시에나 리조트가 지난 12월 24일과 31일, ‘2025 더 시에나 크리스마스 & 연말 미니 콘서트’를 연이어 개최하며 연말 시즌을 감동으로 물들였다.

12월 24일 크리스마스 이브에는 독보적인 음색의 감성 보컬 테이가 무대에 올라 크리스마스의 낭만을 선사했으며, 이어 12월 31일에는 호소력 짙은 목소리로 사랑받아온 가수 왁스가 연말 무대를 장식하며 두 차례의 미니 콘서트 모두 성황리에 마무리됐다.

이번 공연은 호텔 로비에서 펼쳐지는 프리미엄 라이브 미니 콘서트로, 관객과 아티스트의 거리를 최소화한 ‘1열 감상’ 콘셉트로 큰 호응을 얻었다. 공연이 진행된 더 시에나 리조트 로비는 약 9만 개의 샹들리에와 대형 LED 미디어 아트가 어우러져 유럽풍 크리스마스 분위기를 극대화하며, 낭만적인 분위기와 럭셔리한 품격을 선보였다.

지난 24일 무대에 오른 가수 테이는 ‘사랑은… 향기를 남기고’, ‘모놀로그’, ‘같은 베개’ 등 대표 히트곡을 열창하며 크리스마스 이브의 감성을 깊게 울렸다. 섬세한 표현력과 따뜻한 음색, 재치 있는 입담으로 관객들의 뜨거운 환호와 떼창을 이끌어냈다. 이어 31일 열린 연말 미니 콘서트에서는 가수 왁스가 무대에 올라 한 해의 마지막 밤을 감동으로 채웠다.

호소력 짙고 깊이 있는 보컬로 ‘화장을 고치고’, ‘부탁해요’ 등 대표곡을 선보이며 관객들의 마음을 울렸고, 연말의 아쉬움과 새해에 대한 기대를 음악으로 풀어내며 진한 여운을 남겼다. 특히 왁스 특유의 진솔한 감정 전달력은 연말 분위기와 어우러져 공연장을 감동으로 물들였다. 24일과 31일 모두 사회는 개그맨 홍인규가 진행했다.

공연 후에는 럭키드로우 이벤트를 통해 약 2,400만 원 상당의 더 시에나 프리모 호텔 풀빌라 숙박권을 비롯해 더 시에나 리조트 및 프리모 호텔 숙박권, 더 시에나 벨루토 컨트리클럽과 더 시에나 제주 컨트리클럽 라운딩권, 더 시에나 그룹 상품권 등 푸짐한 경품이 제공돼 현장의 열기를 더했다. 또한 샴페인 리셉션과 핑거푸드가 마련돼 고객들은 공연과 함께 연말의 여유로운 분위기를 만끽했다.

더 시에나 리조트 관계자는 “공간 자체가 하나의 문화 콘텐츠로 완성되어, 음악과 공간이 하나 되는 몰입감 있는 무대를 완성하고자 했다. 단순한 숙박을 넘어 미식, 문화, 예술, 휴식이 결합된 ‘차별화된 럭셔리 라이프스타일’을 추구하며, 이번 크리스마스와 연말 미니 콘서트 또한 더 시에나 리조트가 지향하는 차별화된 문화 경험의 일환으로 기획했다.“ 라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

