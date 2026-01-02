템페스트, 베트남 매거진 커버 장식…6인6색 에너지+극강 비주얼

그룹 템페스트(TEMPEST)가 베트남 팬들의 뜨거운 사랑 속에 글로벌 존재감을 드러내고 있다.

베트남 패션 매거진 'ELLE MAN Vietnam(엘르맨 베트남)'은 지난 12월 31일 템페스트와 함께한 2026년 1월호 커버 이미지를 공개했다.

공개된 이미지 속 템페스트는 각자의 개성을 살린 스타일링으로 물오른 비주얼을 드러냈다. 특히 멤버들은 카메라를 응시하는 눈빛만으로 강렬한 인상을 남기는가 하면, 한층 성숙해진 분위기와 밝은 미소, 포토제닉한 포즈로 팬들의 시선을 사로잡았다.

템페스트는 최근 베트남 초대형 오디션 서바이벌 프로그램 'Show It All(쇼 잇 올)' 그랜드 파이널, '워터밤 호치민 2025(WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025)', 'MISS COSMO 2025 THE GRAND FINALE BEAUTY & MUSIC FESTIVAL(미스 코스모 2025 더 그랜드 피날레 뷰티 & 뮤직 페스티벌)' 무대 등에 오르며 베트남 현지 팬들의 뜨거운 관심을 입증하고 있다.

또한 지난해 11월 서울에서 단독 콘서트 'As I am'을 성공적으로 마친 템페스트는 1월부터 마카오, 타이베이, 도쿄 등에서 2025-26 TEMPEST ASIA TOUR 'As I am'을 열고 글로벌 행보를 이어갈 예정이다.

템페스트의 더 많은 화보와 인터뷰는 'ELLE MAN Vietnam' 1월호와 홈페이지에서 만나볼 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]