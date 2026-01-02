74세 윤미라, 완벽한 수영복 몸매 비결은?

사진= 유튜브 채널 '미라클' 화면 캡처

배우 윤미라가 자신의 동안 외모와 몸매 관리에 대한 솔직한 생각을 전했다.

윤미라는 1일 개인 유튜브 채널을 통해 공개한 영상에서 구독자들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 1951년 12월생으로 현재 만 74세인 그는 동안 비결을 묻는 질문에 대해 특별한 관리법은 없다고 밝혔다.

윤미라는 “특별한 비결은 할 말이 없다, 나는 집에서 얼굴에 팩도 안 붙인다, 선물로 들어오면 지인 준다, 귀찮다”며 “스킨 로션 영양제, 밤에는 세안제로 닦아낸다, 아침에 될 수 있으면 아침에는 비누 세안도 안 하고 미지근한 물로 씻는다, 특별한 건 없고 넉넉한 마음으로 산다, 깔끔하게 세안 잘하고, 얼굴에 손대지 말고”라고 말했다.

목주름이 거의 없다는 점과 풍성한 머리숱에 대한 질문도 이어졌다. 그는 “피부가 얇아지는데 다행히 주름은 없다”면서 “젊었을 때 머리숱이 많았는데 점점 빠지더라, 아직은 남아있다”고 답했다.

제작진이 수영복 차림으로 출연했던 방송 이후 반응이 컸다고 언급하자, 윤미라는 당시 상황을 설명했다. 그는 “내가 입겠다고 한 게 아니고 입어달라고 하니까 민망해하면서 입은 거다”라며 “몸매 관리를 한 건 없다, 원래 뱃살하고 등살은 그렇게 살이 없는 편이다, 살이 찌면 허벅지나 하체 쪽이 찐다, 그거는 오히려 건강상 좋은 거라고 하니까 다행이다”라고 전했다.

현재 방송 활동이 많지 않은 이유와 재정 상태에 대한 질문도 나왔다. 윤미라는 “맏딸이고 아버지도 안 계시니까 가장이었다, 동생들 뒷바라지 하고 그러다 보니 재테크를 많이 한 건 아니고 살 수 있을 정도다”라고 밝혔다.

이어 “내가 방송을 많이 안 하니까 (구독자들이) 걱정해 주시는 것 같다, 엄마가 제가 살 수 있을 만큼 해놓고 가셨다”며 “신인 때는 엄마가 매니저를 하셨고 이후에는 돈 관리를 해주셨다, 엄마한테 감사하다”고 덧붙였다.

