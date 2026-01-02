창립 20주년 커브스, 새해 페이백 프로모션 전개…최대 5만원 페이백 행사 진행

이미지=커브스

여성전용 피트니스 프랜차이즈 커브스가 2026년 병오년 새해를 맞아 1월 한 달간 신규 가입 고객에게 최대 5만원의 혜택을 돌려주는 페이백 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.

짧은 시간 동안 칼로리 소모를 극대화하는 30분 순환운동 시스템으로 저변을 넓혀온 커브스는 올해 창립 20주년을 맞이했다. 이번 행사는 초고령화 시대를 대비해 여성의 노년 건강을 좌우하는 근력과 근육의 중요성을 사회적으로 확산시키기 위해 기획된 특별 이벤트라는 것이 업체 측 설명이다.

특히 겨울 방학을 맞이한 학생들에게 이번 프로모션은 건강한 생활 습관을 형성할 좋은 기회가 된다. 수능을 마친 수험생이나 추운 날씨로 신체 활동이 줄어든 학생들이 근력 및 유산소 운동, 스트레칭이 결합된 커브스 프로그램을 직접 경험하며 체력을 기를 수 있도록 돕는다. 운동 외에도 전문 트레이너의 식단 가이드가 병행되어 체계적인 자기관리를 지원한다.

페이백 혜택은 신규 회원의 꾸준한 운동 참여를 독려하는 출석 미션 방식으로 제공된다. 첫 운동을 시작한 날부터 60일 이내에 30회 출석 시 3만원을 지급하며 이후 61~90일 사이 13회, 91~120일 사이 13회 출석 시 추가 페이백을 각각 지급하여 총 5만원의 혜택을 완성하는 구조다.

학생들을 위한 전용 혜택인 2+1 회원권 이벤트도 진행된다. 12월부터 1월까지 두 달간 운영되는 이 이벤트는 만 25세 이하 학생들을 대상으로 하며 2개월 등록 시 1개월 운동권을 추가로 증정한다. 만 18세 이하 청소년의 경우 가입비 면제 혜택까지 더해졌다.

이번 신년 프로모션은 1월 한 달 동안 한시적으로 운영되며 각 클럽별로 선착순 인원이 제한되어 있다.

한편, 커브스에서는 본격적인 시작 전 운동 시스템을 미리 확인해 볼 수 있는 무료체험 서비스를 운영 중이다. 이를 통해 전문 트레이너의 인바디 측정과 맞춤형 진단을 받을 수 있으며 신청은 커브스코리아 공식 홈페이지 또는 가까운 클럽 전화 예약을 통해 가능하다.

