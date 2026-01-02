배우 김설현의 소속사가 새해를 맞아 미공개 프로필 사진을 공개했다.

소속사 더프레젠트컴퍼니가 2일 공개한 프로필은 김설현의 폭넓은 이미지 스펙트럼을 고스란히 담아냈다.

먼저 노란 가디건을 매치한 컷에서는 부드럽고 따뜻한 색감 속에서 청순하면서도 편안한 매력을 발산하며 보는 이들에게 자연스러운 호감을 안긴다. 밝은 톤의 스타일링이 더해진 또 다른 사진에서는 군더더기 없는 담백한 무드로 김설현 특유의 맑고 단정한 인상을 더욱 또렷하게 드러낸다. 반면 블랙 톤의 스타일링으로 완성된 컷에서는 분위기가 단숨에 전환된다.

이번 프로필 공개는 최근 김설현이 보여주고 있는 행보와도 맞닿아 있다. 김설현은 생일을 맞아 전 세계 팬들을 위해 포토프레임을 직접 기획하며 특별한 시간을 마련했다. 김설현의 감각이 담긴 포토이즘 프레임은 1월 1일부터 1월 31일까지 만나볼 수 있다.

한편 김설현은 작품마다 자신만의 색을 구축하며 배우로서 꾸준한 성장과 존재감을 이어가고 있다. 현재는 노희경 작가와 이윤정 감독이 의기투합한 넷플릭스 드라마 ‘천천히 강렬하게’(가제) 촬영에 한창으로, 깊어진 연기 내공을 바탕으로 또 한 번의 변신을 예고하고 있다. 차기작을 통해 보여줄 새로운 얼굴에도 기대가 모인다.

