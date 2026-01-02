대전하나시티즌, ‘골스튜디오’와 손잡고 2026시즌 새 유니폼 공개

사진=대전하나시티즌 제공

프로축구 K리그1 ​대전하나시티즌이 2026시즌 신규 유니폼을 공개했다.

대전은 2일 “‘골스튜디오’와 공식 킷 파트너십을 체결했다”고 밝혔다.

신규 유니폼 전면의 세로 구조는 아래에서 위로 향하는 시각 흐름을 유도하여 대전의 스토리가 담긴 상승, 에너지 등을 시각적으로 표현, 대전이라는 도시와 하나가 된 팀을 담아 더 높은 곳을 향해 나아가는 도약을 상징한다. 자주색과 하나그린 색상이 직접적으로 접하는 영역을 줄이고, 하나다크그린과 화이트의 적절한 조화를 통해 자주와 초록의 시각적 충돌을 개선했다. 기본적인 세로 구조에 구단의 특색을 부여하는 패턴 제작으로 대전월드컵경기장의 설계 구조와 대전하나시티즌의 심볼 요소인 사선을 적용하여 팀 상징성을 강화했다.

기능적인 면에선 신축성과 통기성이 뛰어나고 향균 기능이 적용된 소재를 사용했다. 옆 라인 매쉬 원단 적용으로 선수들 경기력 향상에 도움이 될 것으로 기대된다.

신규 유니폼은 오는 8일부터 대전하나시티즌 공식 온라인 쇼핑몰에서 1차 판매를 시작한다. 판매 관련 세부 일정 및 자세한 내용은 구단 공식 SNS 채널을 통해 별도 공지 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]