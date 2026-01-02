‘아무나 안 주는 황금 약’… 주사이모의 실체는?

사진= SBS '궁금한 이야기 Y' 방송 화면 캡처

개그우먼 박나래의 이른바 ‘주사이모’로 불려온 이모씨의 정체를 둘러싼 의혹이 방송을 통해 다뤄진다.

2일 오후 8시50분 방송되는 SBS 궁금한 이야기 Y는 이씨의 실체를 추적하며, 그가 어떻게 유명 연예인들의 의사로 불리게 됐는지를 파헤친다.

앞서 박나래는 매니저에게 갑질을 했다는 주장과 함께 불법 의료행위를 받았다는 의혹에 휩싸이며 모든 활동을 중단한 상태다. 전 매니저들의 폭로에 따르면 박나래는 병원이 아닌 장소에서 이씨에게 주사를 맞았고, 처방전 없이 약을 받은 정황도 드러났다.

이 과정에서 그룹 샤이니 멤버 키와 유튜버 입짧은햇님 역시 이씨에게 의료행위를 받았다고 인정하면서 논란은 더욱 확산됐다. 이씨가 어떤 인물이기에 유명인을 상대로 허가받지 않은 의료행위를 이어갈 수 있었는지에 관심이 쏠리고 있다.

방송에서는 이씨의 일반 가정집 바닥에 수십 개의 주사제와 약물이 놓여 있는 장면도 공개된다. 이 가운데에는 처방전 없이는 구하기 어려운 약도 포함돼 있는 것으로 전해졌다. 의료인이 아니면 하기 어려운 약물 혼합과 주사 투여, 약 처방이 이어졌다는 의혹이다.

이씨는 스스로를 중국 모 병원 성형센터장이자 특진 교수라고 소개해왔으나, 논란이 커지자 SNS를 통해 억울함을 호소한 것으로 알려졌다. 제작진은 사실 확인을 위해 이씨의 자택을 직접 찾았고, 현장에서 뜻밖의 인물이 문을 열고 나왔다는 전언이다.

한 성형외과 환자는 “그 사람한테 (주사를) 맞으면 몸이 너무 아팠다. 아무나 안 주는 ‘황금 약’이라고 했다”고 증언했다. 또 이씨가 근무했던 성형외과의 원장은 “본인을 해외 환자 유치업자로 소개했다”고 밝혔다.

제작진은 이씨의 정체를 알고 있다는 지인도 만났다. 해당 지인은 “10년 전 이씨를 우연히 만났다”며 “당시에도 자신을 유명 성형외과 의사로 소개했지만, 밝혀진 실체는 충격적이었다”고 털어놨다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]