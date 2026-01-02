‘21번째 대상’ 유재석, 관상부터 다르다?

‘놀면 뭐하니?’ 21번째 연예대상을 달성한 유재석의 관상을 본다.

1월 3일 방송되는 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 2026년 붉은 말의 해를 맞아 관상을 통해 신년운세를 확인하는 유재석, 하하, 주우재, 허경환의 모습이 그려진다.

공개된 사진 속에는 자신들의 얼굴을 관찰하는 관상가의 시선에 긴장한 멤버들의 모습이 담겨 있다. 특히 유재석은 치아를 중점적으로 보는(?) 관상가의 눈길에 비뚤어진 치아를 감추면서 움찔하고 있다.

멤버들은 얼굴 관상뿐만 아니라 자신을 닮은 동물에 대입해 운명을 확인한다. 곤충상을 예상한 유재석은 포식자도 맹수도 못 건드리는 동물 관상이 나와 모두를 놀라게 한다. 또 관상가는 유재석이 귀인의 덕을 보고 있다면서, “지금 인기와 명예에 그분의 지분이 상당히 있다”라고 말해 궁금증을 자극한다.

하하는 잔재주가 많고 답답한 걸 못 참는 귀염상의 동물을, 주우재는 민첩하고 영리하면서도 절친한 사람에게만 다른 모습을 보여주는 동물의 관상이 나온다. 허경환은 “동물계 아이돌”인 동물과 닮은꼴로 밝혀진다. 하필 다리도 짧은 이 동물과의 놀라운 싱크로율(?)에 허경환은 발끈한다. 순하기로 유명한 이 동물이 단 세 번 포악해질 때가 있다는데, 이를 접수한 유재석은 “경환이 이거 할 때는 건드리지 말자”라고 놀려 모두를 폭소케 한다.

유재석, 하하, 주우재, 허경환의 재미로 보는 동물 관상과 운세는 1월 3일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

