김경남, ‘신이랑 법률사무소’ 합류…유연석·이솜과 호흡

배우 김경남이 ‘신이랑 법률사무소’에 출연한다.

2일, 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 “김경남이 SBS 새 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’에 출연한다. ‘양도경’ 역으로 활약을 펼칠 김경남에게 많은 응원과 관심 부탁드린다”라고 전했다.

‘신이랑 법률사무소’는 귀신이 보이는 변호사 신이랑(유연석)과 엘리트 변호사 한나현(이솜)이 아주 특별한 의뢰인들의 억울함을 법으로 풀어주는 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처다. 이 가운데 김경남은 법무법인 태백의 대표인 ‘양도경’ 역으로 분한다. 도경은 자신의 파트너인 나현이 이랑과 얽히게 되자 차가운 견제를 드러내는 인물. 김경남은 극 중 도경의 무게감과 강렬한 포스를 발산하며 극의 긴장감과 재미를 더해줄 예정이다.

김경남은 매 작품 몰입도 높이는 연기력을 선보여 왔다. 그는 지난해 SBS ‘커넥션’에서 약육강식의 포식자 ‘원종수’ 역으로 강렬한 임팩트를 남겼다. 또한 김경남은 연극 ‘킬롤로지’에서 게임 개발자 역할을 완벽하게 소화, 연극 ‘프라이드’에서는 과거와 현재를 넘나드는 열연을 펼치며 다채로운 연기 행보를 이어왔다. 이렇듯 매 작품마다 눈에 띄는 활약을 보여준 그가 ‘신이랑 법률사무소’를 통해 또 어떤 모습을 선보일지 귀추가 주목된다.

한편, 김경남을 비롯해 유연석, 이솜 등이 출연하는 SBS 새 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’는 오는 3월 첫 방송된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

