‘아이돌아이’ 김재영, 시청자 홀리는 '도라익표 온앤오프'

배우 김재영의 탁월한 집중력이 ‘아이돌아이’의 몰입도를 높이고 있다.

소속사 매니지먼트S가 지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’ 촬영에 집중한 김재영의 비하인드를 공개하며 팬들의 반가움을 얻고 있는 가운데, 화려한 아이돌 ‘도라익’으로 무대에 오르는 순간과 컷 소리와 동시에 본연의 배우 김재영으로 돌아오는 반전의 간극이 보는 이들을 사로잡고 있다.

공개된 비하인드 컷 속 김재영은 카메라가 돌아가기 전과 후, 전혀 다른 공기를 만들어내는 모습으로 이목을 집중시킨다. 무대 신 촬영이 시작되자 베이스를 쥔 손끝부터 시선까지 완벽히 집중된 그는 조명과 음악이 더해지는 동시에 아이돌 도라익 그 자체로 변신한다. 흔들림 없는 눈빛, 무대를 장악하는 에너지, 자연스럽게 배어 나오는 아우라는 실제 아이돌을 연상케 하며 현장의 시선을 단숨에 끌어당긴다.

특히 무대에 오르기 전 대기실에서의 모습 역시 인상적이다. 촬영을 준비하는 과정에서도 김재영은 극 중 톱스타 도라익의 기세를 놓지 않는다. 차가운 냉기를 머금은 눈빛과 날 선 태도로 매니저와 스태프들을 다그치는 장면은 완벽을 추구하는 아이돌 도라익의 성정과 압박감을 고스란히 드러내며 현장을 압도한다. 반면 “컷!” 사인이 떨어지는 순간, 그 강렬함은 거짓말처럼 사라진다. 굳어 있던 어깨는 풀리고, 날카로웠던 눈빛 대신 차분하고 진중한 표정, 장난기 가득한 모습이 자리한다.

김재영은 ‘아이돌아이’에서 무대 위에서는 완벽한 톱 아이돌이지만, 사건의 중심에 서며 복합적인 감정의 균열을 겪는 인물 도라익을 연기하고 있다. 이러한 캐릭터의 양면성은 현장 속 김재영의 온·오프 스위치와 맞닿아 있으며, 그의 몰입도 높은 연기가 작품의 설득력을 한층 끌어올리고 있다는 평가다.

액션과 컷 사이, 단 몇 초 만에 완전히 다른 얼굴을 보여주는 김재영의 온·오프는 ‘아이돌아이’의 또 다른 관전 포인트다. 무대 위 아이돌과 무대 아래 인간의 경계를 오가는 도라익의 서사를 김재영이 어떻게 완성해갈지 기대가 모인다.

